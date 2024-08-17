「軍人獲勳章前往往身故」川普稱平民獎章優於軍人榮譽勳章挨批

共和黨總統候選人、前總統川普。（路透）

共和黨 總統候選人川普 說，他頒發的平民最高榮譽獎章比美軍榮譽勳章更好，因為他的支持者獲頒獎章時還「健康美麗」，而軍人在獲勳章前往往身故。這番話飽受批評。

川普日前在紐澤西州一場有猶太支持者出席的造勢活動上提到，他執政時曾頒發總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）給米莉安．阿德爾森（Miriam Adelson）。米莉安．阿德爾森是重要競選資金捐款人，也是共和黨大金主謝爾登．阿德爾森（Sheldon Adelson）的遺孀。

川普說，米莉安．阿德爾森獲頒的獎章比更知名的榮譽勳章（Medal of Honor）「還要好」。榮譽勳章通常只頒給有英勇功績的軍人。

川普說，總統自由獎章「相當於國會榮譽勳章」。事實上榮譽勳章正式名稱並無「國會」二字。

他還說，「其實這個（獎章）更好，因為每個獲頒國會勳章的人都是軍人…他們要不是因為多次中彈而狀況很差，就是死了」，而米莉安．阿德爾森「獲頒（總統自由獎章），現在仍是健康美麗的女人」。

民主黨 總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的一名發言人說，川普「除了自己之外，對於服務他人或為任何事效勞一無所知」。

民主黨籍聯邦眾議員菲力普斯（Dean Phillips）在社群平台X上寫道，他的父親就是在戰鬥中喪命，川普是「令人生厭、無知、狂妄自大」的人。

支持民主黨退伍軍人競選公職的政治行動委員會「退伍軍人投票組織」（VoteVets.org）表示，川普「不尊重退伍軍人和他們的犧牲」。

退伍軍人葛羅柏格（Florent Groberg）曾在阿富汗的自殺炸彈攻擊下救出巡邏隊員，因此於2015年獲頒榮譽勳章。他在X發文說，他非常尊重總統自由獎章，但這枚獎章「與榮譽勳章不太能互相比較，因為這是兩種非常不同的榮譽，條件和意義都不一樣」。

川普在執政期間和競選過程中經常宣揚他對軍方的支持，但也曾說過貶低死傷或被俘軍人的言論。

「大西洋月刊」（The Atlantic）2020年報導，川普赴法國訪問時拒絕參觀美軍墓園，因為那裡埋葬的是「失敗者」。

在川普執政時擔任白宮幕僚長的凱利（John Kelly）去年透露，川普任內曾說，他不想被看到與被截肢的軍人靠太近，「因為『這看起來對我不太好』」。

川普2015年競選總統時，也曾羞辱時任共和黨籍參議員馬侃（John McCain）。馬侃在越戰期間遭受刑求和監禁近6年，而川普開玩笑說，他比較欣賞「沒被俘虜過的人」。

與川普搭檔參加今年11月大選的范斯（J.D. Vance）緩頰說，川普不是「詆毀」退伍軍人，只是「為他喜歡的人說些好話」。