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全代會場外抗議若失控 民主黨憂川營逮攻擊把柄

編譯俞仲慈／綜合報導
民主黨全國委員會代表大會(DNC)19日在芝加哥舉行期間也將有親巴勒斯坦抗議活動，民主黨人憂心情況失控。圖為芝加哥市工人正在會場周圍加裝鐵籬笆，阻隔示威者。(路透)
民主黨全國委員會代表大會(DNC)19日在芝加哥舉行期間也將有親巴勒斯坦抗議活動，民主黨人憂心情況失控。圖為芝加哥市工人正在會場周圍加裝鐵籬笆，阻隔示威者。(路透)

民主黨全國委員會代表大會(DNC)19日在芝加哥登場，正式提名賀錦麗為民主黨總統候選人，由於場外也將有親巴勒斯坦抗議活動，民主黨人憂心萬一情況失控，反倒成為川普陣營逮到攻擊賀錦麗的把柄。

根據華爾街日報(Wall Street Journal)報導，DNC舉行期間，預估有5萬人湧入芝加哥，民主黨籍市長強生(Brandon Johnson)15日受訪時，信心滿滿地表示：「我們已經準備好了，因為我們有舉辦大型活動的豐富經驗。」不過屆時場外可能出現大規模親巴勒斯坦示威活動，維安問題至關重要。

報導指出，民主黨人憂心，強生領導下的芝加哥正面臨嚴重的移民危機，萬一抗議活動擦槍走火，不但是DNC與賀錦麗的一大災難，還可能成為川普陣營宣揚共和黨執法有力、攻擊賀錦麗的好機會。

因此確保維安任務成功將是強生市長的重大考驗，同為民主黨人的強生也全力替賀錦麗拉票，除了本月稍早在底特律(Detroit)舉辦「非裔支持賀錦麗」(Black Men for Harris)活動，還預計在DNC開幕當天發表演說。

不過川普長期以來把民主黨執政都市的社會與治安危機，形容為地獄般悲慘，並歸咎民主黨人施政軟弱無力，對此強生反駁道：「川普希望自己能像芝加哥一樣卓越，我當這是川普的求救訊號。」

報導指出，先前強生一度擔心德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)將2萬5000名移民送到芝加哥，可能成為DNC舉辦期間的亂源，不過沒有跡象顯示此事會發生。

自2022年以來，芝加哥收容超過4萬6000名無證移民，目前約5600人安置在避難所，其中多數都是來自德州，就是要讓芝加哥也吃到移民危機的苦頭。

德州州長發言人(Andrew Mahaleris)表示：「德州將繼續把無證移民遣送至芝加哥等城，因為我們無法負擔邊境移民所需援助。」

根據統計，2022年8月至隔年7月，芝加哥安置移民耗費1億4800萬元以及3億1200萬元政府補助款。

芝加哥 民主黨 移民

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