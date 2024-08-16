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該改變戰略？稱有權對賀錦麗人身攻擊 川普：我對她沒有太多尊重

編譯周辰陽／即時報導
共和黨總統候選人、前總統川普15日在新澤西州貝德明斯特的川普國家高爾夫俱樂部召開記者會。（路透）
共和黨總統候選人、前總統川普15日在新澤西州貝德明斯特的川普國家高爾夫俱樂部召開記者會。（路透）

共和黨總統候選人、前總統川普15日駁回了盟友建議他把重點重新放在政策的呼聲，稱自己「有權」對民主黨總統候選人、副總統賀錦麗進行「人身攻擊」，

國會山莊網站與ABC新聞報導，就在民調顯示賀錦麗正後來居上之際，川普於新澤西州貝德明斯特的高爾夫俱樂部召開本周第2場記者會，先發表了接近一個鐘頭的講話，隨後接受提問，多名記者提到部分共和黨員批評，認為他需要更自律，並且停止對政敵的人身攻擊。

川普對此表示，「就人身攻擊而言，因為她對國家做的事情，我對她感到非常憤怒」。他說，「我覺得，我有權進行人身攻擊。我對她沒有太多尊重，對她的智慧沒有太多尊重。我認為，她將是個糟糕的總統」。

川普接著指出，「我覺得，我們打贏非常重要。還有，到底人身攻擊是好是壞。她確實人身攻擊我，實際上，她說我奇怪」。

川普還指賀錦麗「不聰明」，稱「我不相信她愛我們的國家」，又抱怨「有些人說，『哦，你為什麼不友善一點？』，但他們對我不友善，他們想要把我關進監獄。他們不希望我變得有點惡毒，他們想要把我關進監獄，我！」

有記者特別問到初選時的對手、美國前駐聯合國前大使海理（Nikki Haley）在電視專訪提出的意見，即川普的競選團隊需要改變戰略。川普則回應，他感謝她的建議，但他會「按照我的方式」跑選舉。

川普 賀錦麗 監獄

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