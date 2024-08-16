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拜登被曝對退選仍有不甘 尤其不滿裴洛西 至今沒講過話

編譯陳韻涵／綜合報導
媒體報導指拜登總統（左）對裴洛西（右）逼他退選還是很不諒解，至今兩人還沒講話。（路透）
媒體報導指拜登總統（左）對裴洛西（右）逼他退選還是很不諒解，至今兩人還沒講話。（路透）

拜登總統透露對於7月下旬被迫退選仍有不甘，尤其怨懟眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)；拜登15日在馬里蘭州與副總統、民主黨總統候選人賀錦麗首度同台造勢，並給川普取綽號，稱他為「唐納德‧當普」(Donald Dump)。

紐約時報報導拜登決定放棄爭取連任的痛苦心路歷程，而有線電視新聞網則報導，拜登向親近人士透露，他對裴洛西(Nancy Pelosi)特別不滿(unhappy)，自從他決定退選以來，還沒跟裴洛西講過話。

消息人士並未使用「怨恨」(grudge)一詞，但轉述拜登表示，不會很快忘記那些最積極推開他的人。

拜登肯定他決定退選後的民主黨人熱情反應，但也對部分積極公開呼籲換將的對象「翻過白眼」。

消息人士透露，黨內人士呼籲他退選令拜登痛苦，畢竟他仍堅信自己選得上，有時反倒也覺得鬆一口氣。

白宮發言人貝茨(Andrew Bates)質疑外界稱拜登不滿裴洛西的說法，稱這番論述「不正確」，總統「放眼未來，而非過去」。

報導指出，81歲的拜登對競選事態發展感到遺憾，但也對於如今有機會細數他任內的政績，不必與川普激烈競選而感到雀躍。

目前唯一明確的事是，拜登對迅速崛起的賀錦麗沒有負面情緒，甚至對於賀錦麗取而代之並團結民主黨而感到自豪。

15日，拜登和賀錦麗以新舊民主黨總統候選人的身分，首次同台亮相，出席馬里蘭州一場聚焦藥價的造勢活動。

兩人在活動中擁抱、彼此稱讚。賀錦麗說：「這個房間裡充滿對總統的愛，我認為這出於很多、很多原因。」

現場支持者高呼：「感謝你，喬。」白宮估計，現場約有2300人共襄盛舉。

拜登在眾人的歡呼聲中，以川普(Trump)的姓氏開玩笑說道，「我們要對抗的那個人，他叫什麼名字來著？唐納德‧當普(Donald Dump)？唐納德，隨意啦。」

相較之下，拜登形容賀錦麗將成為「一位傑出的總統」。

賀錦麗在演講前則吹捧了拜登一番，說道，「若要討論今日與我同台的人，我可以講一整個下午」，形容他是「我們非凡的拜登」。

拜登 賀錦麗 裴洛西

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