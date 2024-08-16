民調：范斯受歡迎度不及2008年裴林 本世紀副總統候選人最糟
美國廣播公司新聞網(ABC News)針對副總統候選人的民調，分析了選民對他們的淨支持率，即受歡迎度與不受歡迎度的差距。結果發現目前共和黨副總統候選人范斯(JD Vance)是本世紀以來支持度最低的一位，他的支持率為33%、不受歡迎率為42%，兩者相差負9個百分點。
在此之前，2008年大選時，阿拉斯加前州長裴林(Sarah Palin)被公認為共和黨最糟糕的副總統候選人，當時支持率為44%，不受歡迎率為45%，兩者相差負1%，到競選後期下跌至負2%。
換言之，范斯比裴林更不受歡迎。
不過ABC News的分析指出，現在不應假設范斯會跟裴林一樣，會愈來愈不受歡迎，因為美國目前正處於一個兩極化的時代，政客很難變得極受歡迎或極不受歡迎，而且每個政黨都有相當大的基本盤，無論如何兩黨的黨人都會保持忠誠。
例如YouGov/經濟學人最近的民調，范斯的總體支持度為負11%，但在共和黨人裡，他的支持度卻為正64%。
雖然范斯最近辯稱，副總統候選人在選舉裡並不重要。儘管這是事實之一，然而若副總統實在太糟糕時，也會損害其總統候選人的選情。研究發現，裴林在2008年的選舉裡，就讓共和黨的選票份額下降了1.6個百分點。
范斯目前還有兩個多月的時間來提高支持度，否則在選舉日成為本世紀最不受歡迎的副總統候選人。
至於民主黨副總統候選人華茲(Tim Walz)，剛成為總統候選人賀錦麗的競選搭檔時人氣高漲，但在共和黨指責他誇大在陸軍國民兵的服役紀錄後，支持度大幅回落，但最新民調指他支持度為38%，不受歡迎度度33%，淨支持度仍保持在正5%。
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