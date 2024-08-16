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民調：范斯受歡迎度不及2008年裴林 本世紀副總統候選人最糟

編譯盧炯燊／綜合報導
民調顯示，共和黨副總統候選人范斯受選民的歡迎程度還不及阿拉斯加州前州長裴林。（美聯社）
民調顯示，共和黨副總統候選人范斯受選民的歡迎程度還不及阿拉斯加州前州長裴林。（美聯社）

美國廣播公司新聞網(ABC News)針對副總統候選人的民調，分析了選民對他們的淨支持率，即受歡迎度與不受歡迎度的差距。結果發現目前共和黨副總統候選人范斯(JD Vance)是本世紀以來支持度最低的一位，他的支持率為33%、不受歡迎率為42%，兩者相差負9個百分點。

在此之前，2008年大選時，阿拉斯加前州長裴林(Sarah Palin)被公認為共和黨最糟糕的副總統候選人，當時支持率為44%，不受歡迎率為45%，兩者相差負1%，到競選後期下跌至負2%。

換言之，范斯比裴林更不受歡迎。

不過ABC News的分析指出，現在不應假設范斯會跟裴林一樣，會愈來愈不受歡迎，因為美國目前正處於一個兩極化的時代，政客很難變得極受歡迎或極不受歡迎，而且每個政黨都有相當大的基本盤，無論如何兩黨的黨人都會保持忠誠。

例如YouGov/經濟學人最近的民調，范斯的總體支持度為負11%，但在共和黨人裡，他的支持度卻為正64%。

雖然范斯最近辯稱，副總統候選人在選舉裡並不重要。儘管這是事實之一，然而若副總統實在太糟糕時，也會損害其總統候選人的選情。研究發現，裴林在2008年的選舉裡，就讓共和黨的選票份額下降了1.6個百分點。

范斯目前還有兩個多月的時間來提高支持度，否則在選舉日成為本世紀最不受歡迎的副總統候選人。

至於民主黨副總統候選人華茲(Tim Walz)，剛成為總統候選人賀錦麗的競選搭檔時人氣高漲，但在共和黨指責他誇大在陸軍國民兵的服役紀錄後，支持度大幅回落，但最新民調指他支持度為38%，不受歡迎度度33%，淨支持度仍保持在正5%。

范斯 共和黨 民調

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