遭暗殺後創傷反應？川普亂了陣腳 盟友憂自毀選情

有川普的盟友透露，川普在拜登退選後還找不到感覺，擔心會不會是槍擊後的創傷後症侯群。（美聯社）

拜登 總統宣布退出2024年大選後，前總統川普 似乎亂了陣腳，知情人士及盟友透露他不僅無視競選顧問的建議，還疑似出現暗殺案的創傷後壓力症候群(PTSD)，陷入「自我毀滅的螺旋」中，恐搞砸選情。

每日郵報(Dailymail)報導，知情人士告訴「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌，川普的顧問建議他停止謾罵，這只會帶來反效果，應討論政策而不是像小學生罵人一樣攻擊賀錦麗 ；但川普拒絕，並稱「我知道自己在做什麼」，在社群平台「真實社群」(Truth Social)繼續發表毫無根據的言論，包括賀錦麗和民主黨正在使用人工智慧(AI)來生成她競選集會的擁擠人群照片。

即使談到經濟，川普也言詞不清。14日在北卡州阿什維爾(Asheville)的集會上，川普一直提到一個隱晦不明的「他們」，說「我們正在談論一件叫做經濟的事，他們想就經濟發表演講…他們說這是最重要的主題，我不確定是不是，但他們說這是最重要的。」目前還不清楚「他們」到底指的是誰。

共和黨金主和競選官員都在猜測川普為何轉變。有人認為可能源於上個月暗殺案後的創傷反應，內部人士稱川普不斷重看被槍擊的七秒影片，並說「他經歷了很多事」並且「可能真的有PTSD」；另有人說川普拒絕承認拜登退選的事實，稱「換下拜登是作弊」。

共和黨民調專家倫茲(Frank Luntz)14日稱川普正在「政治自殺」，搖擺選民、不想投川拜的人全都倒向賀錦麗，選情發生重大轉變，「川普好像失控了。」倫茲還警告如果事態繼續如此發展，民主黨可能不只贏得白宮，還可以拿下參眾兩院。

根據彭博新聞社/「晨間諮詢」(Morning Consult)在七個搖擺州的民調，川普在經濟信任度上領先賀錦麗8個百分點；不過英國《金融時報》和密西根大學8月最新民調顯示民主黨候選人的經濟議題信任度首次超過川普，為42%對41%。