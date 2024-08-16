支持者焦慮加劇 川普競選團隊重組 前競選經理歸隊

賀錦麗的民調有後來居上的趨勢，川普找回2016年競選策士李萬度斯基操盤，盼能重振聲勢。（美聯社）

消息人士指出，前總統川普 競選團隊競選幹部李萬度斯基(Corey Lewandowski)將重新歸隊，目前他負責的選戰職務則尚未確定。

CNN引述消息人士說法，現任川普競選顧問拉希維塔(Chris LaCivita)與威爾斯(Susie Wiles)的職務將不會被取代，但希望透過李萬度斯基來幫助應對變化的政治格局。從新成員加入不難看出，川普對於現況以及選情因為賀錦麗 (Kamala Harris)加入競爭後出現變化已逐漸感到不滿。

愛默生學院民調(Emerson College Polling)顯示，在拜登 總統決定不連任後，賀錦麗以50％對46％支持率領先川普，5％的可能選民尚未決定支持人選。若加入第三位候選人，賀錦麗與川普的支持率均下降兩個百分點，賀錦麗降至48％，川普降至44％。

愛默生學院民調執行長金伯爾(Spencer Kimball)說，「30歲以下的可能選民，有56%原本支持拜登，現在有65%轉向支持賀錦麗，後者支持度上升了9個百分點。70歲以上選民支持賀錦麗也超過川普，比例為51%對48%，上個月則是50%對48%。」

為了進一步鞏固川普的政治運作，競選團隊最近再度聘請布多維奇(Taylor Budowich)擔任高級顧問，過去兩年他是川普主要超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)負責人。川普競選團隊表示，「隨著進入選舉的最後階段，我們持續擴充令人印象深刻的競選團隊陣容。李萬度斯基、布多維奇、菲佛(Alex Pfeiffer)、布魯塞維茨(Alex Bruesewitz)與墨托(Tim Murtaugh)都是之前團隊的老手，他們無與倫比的經驗將幫助川普總統對抗賀錦麗與華茲(Tim Walz)，後者是史上最激進的候選人組合。」

自從賀錦麗加入戰局後，川普支持者觀察到川普釋放出一連串惡意的訊息、煽動種族的侮辱與陰謀論的抨擊等無效的作為，已讓支持者近幾周越來越焦躁不安，甚至私下表達極度擔憂，認為川普近期無法保持一致性的訊息傳達已浪費了早期牽制對手動能的良好契機。

李萬度斯基自2015年6月起擔任川普的競選經理，一直到一年後因負面新聞而被解雇，並由馬納福(Paul Manafort)接替。不過，李萬度斯基在這個階段加入競選團隊，將結束川普政治運作決策圈相對穩定的時期。過去兩年，威爾斯與拉希維塔擔任共同總策畫積累了相當大的影響力，而且幾乎能為所欲為塑造競選活動以及共和黨的政治運作路線，目的是讓川普當選。但如今隨著公開與私下的焦慮加劇後，威爾斯與拉希維塔反而成為了川普極右支持者的攻擊對象。