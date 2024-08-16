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川普喊出當選後進口關稅增20% 學者：物價必飆漲

編譯陳韻涵／綜合報導
川普聲稱當選後將提高進口關稅20%，專家稱此舉將造成物價飆升。圖為加州洛杉磯港正在裝卸貨櫃。(路透)
川普聲稱當選後將提高進口關稅20%，專家稱此舉將造成物價飆升。圖為加州洛杉磯港正在裝卸貨櫃。(路透)

前總統川普表示，他若當選將擴大徵收關稅高達20%，而非先前說的10%；專家表示，調高關稅勢必再度造成物價上漲。

「今日美國」報導，川普14日在北卡羅來納州舉行的活動中，聚焦選民關切的通膨和物價等經濟議題，矢言將製造業帶回北卡等地，並提高進口關稅。

川普說：「我們將對那些多年來一直欺騙我們的外國，徵收10%至20%的關稅。」

川普複誦強調，「我們將向他們收取10%至20%的進口關稅，他們一直利用我們的國家。」

國貿專家反對普遍徵收關稅，這是一國對從另一國進口的商品和服務徵收的稅，通常會傷害經濟。

共和黨發言人安娜．凱利(Anna Kelly)發出聲明表示，「川普總統透過徵收關稅落實美國優先(America First)政策，同時刺激通膨和物價維持在低點；他將再次減稅，對外國製造商徵收關稅，把就業機會帶回美國，並自就職首日起，把美國放在第一位。」

無黨派的稅收政策非營利組織「稅務基金會」(Tax Foundation)表示，經濟理論普遍表明，較高的貿易壁壘會提高物價，並對經濟產出和收入造成負面影響。

「稅務基金會」資深政策分析師、模型經理沃森(Garrett Watson)表示，一些人認為關稅可提高國內製造業的需求，卻可能影響全球供應鏈。

國安也是利用關稅確保國內製造的論點之一，但沃森表示，外國有可能報復美國調高關稅，難以估計經濟損害程度。

沃森說：「外國報復的程度和性質存在諸多不確定性，這肯定會傷害出口商，並對美國造成更多經濟損傷。」

在北卡活動前，川普曾說要對所有進口商品徵收10%關稅，並對來自中國的產品徵收60%關稅。

「稅務基金會」分析，這兩項關稅加總，將導致進口和收入減少。

信用評等機構「穆迪」(Moody's)估計，時至2028年，10%關稅將導致美國就業機會減少210萬個，經濟規模縮減1.7%。

路透報導，世界貿易組織(WTO)秘書長伊衛拉(Ngozi Okonjo-Iweala)曾於4月表示，10%關稅將招致夥伴報復，導致雙輸的局面。她當時說：「我認為我們將看到許多混亂，動搖貿易的穩定性和可預測性。」

關稅 川普 北卡羅來納州

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