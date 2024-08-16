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川普先發制人 1周開2場記者會 綑綁拜賀經濟責任

記者胡玉立／綜合報導
川普提早一天主攻物價，在新州記者會上展示烘焙食品價格大幅上漲。(美聯社)
川普提早一天主攻物價，在新州記者會上展示烘焙食品價格大幅上漲。(美聯社)

副總統賀錦麗取代拜登總統參選後熱度持續不墜，共和黨總統候選人川普忙著重新站穩腳跟之際，這周一連舉行兩次記者會「搶頭條」，試圖削弱賀錦麗下周參加民主黨全國代表大會可以預見的聲勢新高。川普一面猛批賀錦麗「躲避媒體」的策略，一面把賀錦麗和拜登總統的經濟政策綁在一起，說「他們是同伙」。

賀錦麗出馬參選總統後，沒有舉行記者會或接受重要採訪。川普上周在佛州海湖莊園舉行記者會，不斷羞辱賀錦麗的智商，指「她沒有接受採訪，她沒辦法接受採訪」。

川普15日在新澤西州貝德明斯特高爾夫俱樂部接受記者提問。川普競選團隊發言人史蒂芬．張(Steven Cheung)14日呼應川普的話強調，「24天過去了，賀錦麗繼續躲避媒體；自她宣布參選，既沒有受訪，也沒有舉行記者會。 」

川普副總統競選搭檔、俄亥俄州共和黨參議員范斯(J.D. Vance)也拿賀錦麗缺乏媒體接觸做文章。范斯在密西根州批評道，「賀錦麗躲避媒體很可恥。但更重要的是，她在躲避美國人民。這是一種恥辱。」

賀錦麗迄今簡短回答過隨行媒體的一些問題，並表示她將在本月底之前接受一次重要採訪。賀錦麗可望在16日於北羅來納州公布她的經濟政策。

川普14日在北卡州造勢時，對於賀錦麗將在同一州推出經濟政策，預先做出某種駁斥；他在一個多小時的演講中，反覆將賀錦麗與拜登政府的通膨紀錄連在一起。川普說：「她確實需要解釋目前她與拜登一起造成的痛苦。順便提一句，他們是同伙的。」

川普還表示，賀錦麗的經濟提案「很可能抄我的計畫」。他在沒有證據的情況下聲稱，股市上漲「是因為人們認為我會贏」，上周股市下跌是因為人們「沒有這麼想」。他也再次在沒有證據的情況下警告稱，假如賀錦麗在11月大選勝利，美國將陷入另一次經濟大蕭條。

川普提早一天主攻物價，在新州記者會上展示食品與雜貨。(美聯社)
川普提早一天主攻物價，在新州記者會上展示食品與雜貨。(美聯社)

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