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賀錦麗北卡發表演說 將提禁止哄抬食物價格、點名肉類

編譯廖振堯／綜合報導
賀錦麗將首次發表政策演說，提議禁止哄抬食物與雜貨價格。(歐新社)
賀錦麗將首次發表政策演說，提議禁止哄抬食物與雜貨價格。(歐新社)

政府14日數據顯示通膨年增率已降到三年多來最低水準，過去12個月全國平均雜貨價格僅上漲1.1%，與疫情前漲幅一致；可是食品價格仍比三年前高出21%。副總統賀錦麗預演16日北卡羅來納州政策演說時重點關注高昂的食品價格，承諾將推動聯邦禁止哄抬食品雜貨物價。

美聯社報導，賀錦麗特別強調肉類漲價，她表示這是日常帳單變貴的主要原因。一些肉類漲幅甚至超過整體通膨率：自疫情爆發以來的4年半來，牛肉價格漲近33%、雞肉漲31%、豬肉漲21%。

新冠疫情期間供應中斷是價格上漲的原因之一，許多肉類加工廠在工人確診後暫時關閉，但拜登政府指責肉類加工業聯合哄抬才是漲價主因。白宮在2021年底表示泰森(Tyson Foods)、JBS、嘉吉(Cargill)、National Beef四大公司控制著55%至85%的牛肉、雞肉和家禽市場；幾家肉廠已集體支付數億元來解決操縱價格的訴訟，但依然不承認任何不當行為。

四家公司的執行長在兩年前的一次國會聽證會上指出飼料和燃料成本上漲、持續的勞動力短缺才是價格上漲的原因。其資產負債表也支持這個說法，顯示近年來費用飆升擠壓了利潤，泰森食品等公司都關了一些效率較低的工廠。

業內貿易組織「肉類協會」(Meat Institute)總裁兼執行長波茲(Julie Anna Potts)表示賀錦麗的政策無濟於事。「原因是從服務、到租金、到汽車等各個方面的通膨，而不僅僅是雜貨…聯邦禁止哄抬物價並不能解決通膨的真正原因。」堪薩斯州立大學(Kansas State University)農業經濟學者湯索(Glynn Tonsor)也表示「價格上漲並不一定代表有人在哄抬價格」。

拜登政府已經試圖遏制肉類價格上漲，包括建立「競爭委員會」，欲增加肉類同業內的競爭來降低成本。拜登15日被問及：是否擔心賀錦麗會刻意區別兩人的經濟政策？拜登回答「她不會的」。

拜登 賀錦麗 疫情

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