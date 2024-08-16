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新聞眼／仿效「笨蛋，問題在經濟」 川普策略能成？

華盛頓記者 張文馨
拜登與賀錦麗記者會後，川普也在新州川普高球俱樂部發聲。(路透)
拜登與賀錦麗記者會後，川普也在新州川普高球俱樂部發聲。(路透)

共和黨總統候選人川普連兩日聚焦經濟議題，意圖以挑戰者姿態重操柯林頓1992年入主白宮的成功戰略：「笨蛋，問題在經濟。」(It's the ecomony, stupid.)，川普密集出手一方面淡化民主黨總統被提名人賀錦麗(Kamala Harris)即將公布經濟政策的媒體關注度，一方面助長經濟問題的民怨，爭取選票。

川普的努力能否成功，不在於川粉的歡呼聲量，而在能否吸引中間選民，以及在全國形塑不滿經濟表現的大環境氛圍。

經濟和通膨問題是今年選舉的關鍵議題，美聯社14日公布的民調顯示，在處理經濟和移民問題上，川普略占優勢，但賀錦麗落後不多，難怪川普要趁著賀錦麗沒有正式提出經濟政策前先擴大宣傳。

川普14日在北卡羅來納州公布經濟政策，15日在新澤西州舉行記者會聚焦通膨問題，連兩日的操作都是宣傳戰。

亂開砲性格 幕僚捏冷汗

不過，川普的幕僚恐怕笑不出來，甚至他們現在可以深深體會拜登幕僚在6月27日晚上，看著辯論台上的老闆支吾其詞的絕望心情。

張口就來，肆意人身攻擊，包含取各種難聽綽號，是川普的長期特色。但在選情緊繃的階段可不是好事情，他14日說賀錦麗笑聲像瘋子，15日理直氣壯說自己有權人身攻擊她。

近日的兩場公開活動，川普都帶稿上陣，已經顯示競選團隊希望「控制」川普的發言，不要留下話柄，更不要引火燒身；詎料，川普最相信的還是他自己，他迷戀自己的領袖風範，要支持者相信只要他上台一切就會好轉，然後繼續親自開火砲轟對手。

柯林頓當年的競選口號深入人心，助他贏得總統寶座，這也凸顯當家者要面臨的執政包袱問題，無論拜登政府再怎麼吹噓失業率和通貨膨脹數據下降，抵不過民眾一句「我覺得」。

川普團隊15日在新澤西州煞有介事準備一堆民生物資，乍看以為是電視購物節目，豈料登場的主持人滔滔不絕超過80分鐘，從未轉過頭去「展示商品」。

川普提早一天主攻物價，在新州記者會上展示食品與雜貨。(美聯社)
川普提早一天主攻物價，在新州記者會上展示食品與雜貨。(美聯社)

經濟問題肯定持續作為大選焦點，賀錦麗如何呈現，乃至下個月的總統辯論，都是雙方交鋒重點，選民則必須從各種真假虛實中找答案。

川普 賀錦麗 新澤西州

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