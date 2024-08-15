我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哥大臨時校長阿姆斯特朗爭議多 「恐又有新抗議出現」

捐50美元援助烏克蘭 美公民遭俄法院判刑12年

賀錦麗接棒拚總統 與拜登首度共同露面秀團結

中央社／馬里蘭州拉戈15日綜合外電報導
副總統賀錦麗（右）接替現任總統拜登（左）成為11月代表民主黨角逐總統大位的人選後，兩人今天首度聯合公開露面，在愉快氣氛中展現團結。（路透）
副總統賀錦麗（右）接替現任總統拜登（左）成為11月代表民主黨角逐總統大位的人選後，兩人今天首度聯合公開露面，在愉快氣氛中展現團結。（路透）

副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替現任總統拜登（Joe Biden）成為11月代表民主黨角逐總統大位的人選後，兩人今天首度聯合公開露面，在愉快氣氛中展現團結。

法新社報導，拜登與賀錦麗今天現身鄰近華府的馬里蘭州一所社區學院，現場聽眾大喊：「謝謝你，喬！」

拜登因為「聯邦醫療保險」（Medicare）與製藥商達成調降藥價的重大協議而受到讚揚。聯邦醫療保險主要保險對象為65歲及以上的美國人。

但今天的巨星是賀錦麗，她突然投入參選總統後，已將民主黨團結起來，民調也領先共和黨候選人川普（Donald Trump）。

拜登表示：「她（賀錦麗）會是一位出色的總統。」

拜登今年81歲，在民主黨人擔心他缺乏精力履行總統職責的情況下，拜登7月21日宣布放棄爭取連任。自此之後，川普這位房地產大亨、醜聞纏身的前總統一直在奮力調整選戰策略。

拜登退選前，川普的民調支持率穩穩上升，一大原因在於他宣稱拜登精神狀態愈來愈差，而拜登搞砸電視辯論，讓這項指控被廣泛接受。

但現在換成59歲的賀錦麗對決78歲的川普，前者的氣勢愈來愈強。

拜登的4年任期來到尾聲成為「跛鴨」，但他今天看起來再度充滿活力，接受自己是名交棒給門生的導師。他在演說中說，民主黨的計畫是「痛扁」共和黨對手，還假裝忘記川普姓什麼，讓聽眾笑開懷。

賀錦麗今天則扮演副總統角色，只有簡短發言，並強調她很榮幸能在「最傑出的人」底下服務。她還說現場充滿對拜登的愛，聽眾則報以歡呼。

拜登與賀錦麗稍早在白宮發布的聯合聲明中指出，與製藥商達成的「歷史性」協議，將調降針對高齡長者的10項重要藥物價格，包括治療糖尿病、心臟衰竭與血栓等疾病的用藥；首年將替美國年長者撙節15億美元，並將替聯邦醫療保險省下60億美元。

這雖然是出自拜登的構想，但拜登似乎選擇與賀錦麗共享這項政績。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 聯邦醫療保險 賀錦麗

上一則

快看世界／麋鹿雪橇、賽駱駝…蒙古大力吸引外國旅客

延伸閱讀

拜登偕賀錦麗宣布藥價降 要讓擔憂高物價民眾有感

拜登偕賀錦麗宣布藥價降 要讓擔憂高物價民眾有感
最新民調：7大搖擺州 賀錦麗領先川普5州 1打平

最新民調：7大搖擺州 賀錦麗領先川普5州 1打平
怕貿易戰2.0開打 43%日企偏好賀錦麗當選、僅8%選川普

怕貿易戰2.0開打 43%日企偏好賀錦麗當選、僅8%選川普
賀錦麗強打數位廣告 花對手10倍的錢 川普為何落後？

賀錦麗強打數位廣告 花對手10倍的錢 川普為何落後？

熱門新聞

限制房地產經紀抽取佣金的新規17日正式實施，可能對現有的經紀形態造成影響，也會逼不少房地產經紀人退出市場。（美聯社）

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

2024-08-13 10:53
社群媒體X平台老闆馬斯克。（路透）

馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億

2024-08-09 07:22
川普。(美聯社)

多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔

2024-08-09 22:35
共和黨總統候選人川普9日晚在蒙大拿州的造勢大會，雖因川普的直升機出現機械故障而嚴重推遲，但支持者仍堅持等到川普出現。(路透)

造勢人數輸對手 傳川普急了 罵賀錦麗「婊子」

2024-08-10 20:30
房價節節高升，使擁有房產的千禧世代也跟著獲利翻身。（美聯社）

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」比上一代更富有

2024-08-15 02:23
X平台執行長、富豪馬斯克12日在自己的平台上專訪前總統川普，馬斯克也一直被視為挺川的指標人物。（美聯社）

重回X平台接受馬斯克專訪 川普：槍擊案是非法移民救了我

2024-08-13 05:23

超人氣

更多 >
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
第一屆中國小姐林靜宜定居舊金山 中風過世享壽86歲

第一屆中國小姐林靜宜定居舊金山 中風過世享壽86歲
曼哈頓移民家庭不慎讓陌生人入住 趕不走變噩夢

曼哈頓移民家庭不慎讓陌生人入住 趕不走變噩夢
3生肖女性天生旺子女：屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫

3生肖女性天生旺子女：屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由