賀錦麗強打數位廣告 花對手10倍的錢 川普為何落後？

賀錦麗的數位廣告支出是川普的十倍。(美聯社)

金融時報分析發現，美國兩位總統候選人川普 和賀錦麗 在接觸選民和爭取小額捐款的策略顯然存在分歧：自7月21日拜登退選以來，賀錦麗在Google 和Meta廣告花了5,700萬美元，川普花560萬美元，大約只是對手的十分之一。

賀錦麗的支出，是她與拜登陣營今年初以來花在科技平台1.39億美元的一部分，總額高出川普和他的支持團體投入的2,250萬美元。而她在電視和其他媒體的傳統廣告支出上也超過川普。這項策略顯然有助於賀錦麗的選戰資源（她大部分數位廣告都在請求捐款），同時，她目前在幾個搖擺州的民調支持度，不是領先就是與川普打成平手。

川普四年前不是這樣打選戰。那年此時，他已經花了9,100萬美元刊登線上廣告。總體來說，他2020年在臉書和Google共花了2.75億美元。前Google共和黨廣告總監Lee Carosi Dunn說他們出招不像是能邁向勝選的策略：「為什麼要錯過被數位廣告吸引的小額捐款人所帶來的收入來源？」

川普數位廣告支出降低符合他小額捐款（低於200美元）占比下滑的趨勢，由2020年選戰時的61%降到2024年的40%。

數位專家指出，川普較低的數位支出反映出他比較仰賴「贏來媒體報導」，也就是透過公開露面獲得曝光機會，以及電視廣告和真人籌組活動。

川普的法律費用目前占其預算的六分之一左右，這可能影響到他的廣告支出。