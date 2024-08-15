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賀錦麗強打數位廣告 花對手10倍的錢 川普為何落後？

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賀錦麗強打數位廣告 花對手10倍的錢 川普為何落後？

編譯季晶晶／綜合外電
賀錦麗的數位廣告支出是川普的十倍。(美聯社)
賀錦麗的數位廣告支出是川普的十倍。(美聯社)

金融時報分析發現，美國兩位總統候選人川普賀錦麗在接觸選民和爭取小額捐款的策略顯然存在分歧：自7月21日拜登退選以來，賀錦麗在Google和Meta廣告花了5,700萬美元，川普花560萬美元，大約只是對手的十分之一。

賀錦麗的支出，是她與拜登陣營今年初以來花在科技平台1.39億美元的一部分，總額高出川普和他的支持團體投入的2,250萬美元。而她在電視和其他媒體的傳統廣告支出上也超過川普。這項策略顯然有助於賀錦麗的選戰資源（她大部分數位廣告都在請求捐款），同時，她目前在幾個搖擺州的民調支持度，不是領先就是與川普打成平手。

川普四年前不是這樣打選戰。那年此時，他已經花了9,100萬美元刊登線上廣告。總體來說，他2020年在臉書和Google共花了2.75億美元。前Google共和黨廣告總監Lee Carosi Dunn說他們出招不像是能邁向勝選的策略：「為什麼要錯過被數位廣告吸引的小額捐款人所帶來的收入來源？」

川普數位廣告支出降低符合他小額捐款（低於200美元）占比下滑的趨勢，由2020年選戰時的61%降到2024年的40%。

數位專家指出，川普較低的數位支出反映出他比較仰賴「贏來媒體報導」，也就是透過公開露面獲得曝光機會，以及電視廣告和真人籌組活動。

川普的法律費用目前占其預算的六分之一左右，這可能影響到他的廣告支出。

川普 賀錦麗 Google

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