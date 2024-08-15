最新民調：7大搖擺州 賀錦麗領先川普5州 1打平

根據14日發布的庫克報告調查，民主黨總統候選人賀錦麗（左）在7個搖擺州裡已有6個超越或追平共和黨總統候選人川普（右）。（美聯社）

根據14日公布的民調，在全美7大搖擺州 中，民主黨總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris）目前已在其中6州領先共和黨對手川普 ，或是打成平手，已翻轉先前拜登落後的選情。

「國會山莊報」（The Hill）及「富比世」（Forbes）報導，美國無黨派網站 「庫克政治報告」（The Cook Political Report）公布的這項搖擺州預估調查，是在7月26日及8月2日間進行，詢問了2867位可能投票的選民。

民調顯示，在一對一情況下，亞利桑納、喬治亞、密西根、內華達、北卡、賓州及威斯康辛7大搖擺州，賀錦麗以48%的支持度，整體領先川普47%約1個百分點。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

在賓州，賀錦麗以49%的支持率，領先川普的48%，有3%的選民尚未決定。在密西根州，賀錦麗（49%）則領先川普（46%）3個百分點，有5%選民未決定。

在5月的調查中，拜登在密州落後川普2個百分點，但這次調查賀錦麗反而超車3個百分點，讓民主黨略為放心，因為密州有許多阿拉伯裔選民，擔心對賀錦麗較為不利。

在威斯康辛州，賀錦麗與川普的支持率分別為49%及46%，同樣差距3個百分點，有5%選民未決定投誰。在喬治亞州，賀錦麗和川普的支持率同樣是48%，有4%的未決定選民。

在亞利桑納州，賀錦麗以48%領先川普46%有2個百分點，6%選民未決定。賀錦麗在北卡則以48%比47%，領先1個百分點，有6%的未決定選民。

內華達州是川普唯一占優勢的搖擺州，領先賀錦麗3個百分點。內華達州自2004年以來就未再支持過共和黨的總統候選人，但在庫克這次調查中，是川普唯一明顯領先賀錦麗的搖擺州，顯示川普和賀錦麗在內華達州將出現激烈的競爭。

總統選舉民調的拉鋸也將對參議員及眾議員選舉產生深刻影響，國會山莊報報導，過去三周提醒民眾政治的變化會如此快速，同樣的，到11月投票之前，隨時也都還會發生變化。

另根據福斯14日發布的另一項全國性民調，川普以50%領先賀錦麗49%一個百分點的支持度。