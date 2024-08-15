川普前幕僚爆料 川普稱挑選范斯「糟糕的選擇」

前總統川普的前幕僚爆料說，川普(右)正對挑選參議員范斯(左)作他的競選搭檔而感後悔。圖為兩人8月3日在亞特蘭大市出席造勢集會。(路透)

「每日郵報」(Dailymail)報導，兩名前川普 幕僚聲稱，川普因近期總統大選選情不順甚為不滿，瀕臨失控。

川普任內白宮副新聞秘書莎拉‧馬修斯(Sarah Matthews)告訴MSNBC：「我認為他(川普)覺得這次選舉正與他漸行漸遠，開始看到他的情況變糟。」

共和黨人和大金主擔心川普採取的策略，他持續對賀錦麗 人身攻擊，只關心她的個人問題，而不是專注於邊境、經濟和犯罪等核心政策問題。

川普任內白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)表示，川普並未在搖擺州 巡迴演說，因為他「氣炸了」。

川普14日在北卡羅來納州演說，該州是其中一大關鍵搖擺州，並且計畫下周到更多搖擺州造勢。

史卡拉穆奇在podcast節目「The Rest is Politics」中透露：「他選擇了范斯(J.D. Vance)作副手，他知道范斯是一個非常糟糕的選擇。」

史卡拉穆奇表示，這是川普的典型作法，當事情開始出問題時，他就開始開除員工。

2017年史卡拉穆奇擔任通訊主任僅十天，就因為粗俗的言論被開除。

馬修斯表示，美國無法承受川普的第二個任期，並拒絕支持川普。

史卡拉穆奇稱，2016年8月川普也曾出現類似的失控情況，當時他趕走所有人，讓凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)、班農(Steve Bannon，前譯巴農)擔任顧問。

當川普在海湖莊園低調行事，試圖將民調表現下滑的責任推給他人的同時，他的新對手賀錦麗正與新挑選的副總統候選人華茲在搖擺州四處奔走。

不過，紐約時報報導，川普並未對范斯失去信心，而是對他在競選活動中的表現印象深刻，川普甚至形容范斯是「政治運動員」。

賀錦麗的聲勢迅速抬升，儘管川普據稱意識到他需要採取哪些策略，以削減賀錦麗的聲勢，但他反而不斷對賀錦麗進行拙劣的攻擊。

共和黨敦促川普停止瘋狂的言論，據一名高級共和黨消息人士稱，川普正努力克服他的憤怒。

共和黨民調專家倫茲(Frank Luntz)建議川普專注於重要議題上，但他的「形象」卻導致民調下滑。