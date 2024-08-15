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領袖特質民調 賀錦麗較誠實、守紀 川普勝在經濟、移民議題

編譯中心／綜合14日電
民調顯示，副總統賀錦麗在「誠實」、「維護民主」等多項領導者特質上，比前總統川普(Donald Trump)具有明顯優勢，而在經濟和移民議題上，民眾對川普的信任度稍高。(路透)
民調顯示，副總統賀錦麗在「誠實」、「維護民主」等多項領導者特質上，比前總統川普(Donald Trump)具有明顯優勢，而在經濟和移民議題上，民眾對川普的信任度稍高。(路透)

最新民調顯示，可望代表民主黨參選總統的副總統賀錦麗(Kamala Harris)在「誠實」、「維護民主」等多項領導者特質上，比共和黨總統候選人、前總統川普(Donald Trump)具有明顯優勢，不過在經濟和移民議題上，民眾對川普的信任度可能稍高一些。

根據美聯社-美國民意研究所公共事務研究中心的(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)所做的最新民調，近半美國人表示，「致力於民主」和「遵紀守法」等特質較符合對賀錦麗的形容。約有三成的人認為，這些特質更適合用來描述川普。

大約四成受訪者說，賀錦麗「關心如你我這樣的普通民眾」，而約三成受訪者這樣評價川普。另外，約四成受訪者認為「誠實」較適合用來描述賀錦麗，24%的人則說這項特質更能用來形容川普。

川普在競選期間一直自稱是強有力的領導人，有能力處理國家面臨的嚴峻危機，還暗示外國領袖不會尊重入主白宮的賀錦麗。不過民調顯示，他在這方面並不比賀錦麗有優勢。四成美國成年人表示，川普是一位強有力的領導人，支持賀錦麗的也有四成，可謂不相上下。約四成受訪者說川普有能力處理危機，也有類似比例的人認為賀錦麗能做得更好。

民調顯示，在經濟和移民議題方面，川普較具優勢。

在處理經濟或移民問題上，民眾可能較信任川普，但兩人差距不大，有45%受訪者說川普在處理經濟方面的能力較好，而有38%的人認為賀錦麗更有能力。

報導引述36歲的舊金山藝術家巴恩斯(Howard Barnes)說，在處理邊境問題上，他更信任川普，而非賀錦麗。

在處理種族和種族不平等、墮胎政策和健保等相關議題方面，賀錦麗比川普具有優勢。約有一半的成年人表示，賀錦麗在處理這些問題上，會做得比川普好，而有三成受訪者認為川普的表現會更好。在墮胎政策議題上，賀錦麗備受民主黨人、無黨派人士和女性支持。

至於誰較有希望在11月大選中脫穎而出，川普與賀錦麗平分秋色。

這項民調於今年8月8日至12日訪問了1164名成年人，誤差範圍為正負3.8個百分點。

川普 賀錦麗 民調

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