川普團隊內部文件疑遭伊朗駭客外洩 美媒避免披露內容原因曝光

川普競選團隊內部文件疑似遭到伊朗駭客外洩，收件媒體避免報導文件內容，以免淪為境外勢力打手。圖為川普9日於蒙大拿州造勢畫面。（路透）

共和黨總統候選人川普 競選團隊稱內部通訊遭伊朗駭客 入侵，紐約時報、華盛頓郵報與政治新聞網Politico均收到其外流文件，當中不乏川普官司攻防與副手范斯 的身家調查，不過迄今為止有關媒體均避免報導文件具體內容，目的是避免2016年「電郵門」事件重演。

Politico率先報導於7月22日起陸續收到自稱「羅伯」（Robert）的電子郵件，轉寄疑似來自川普團隊資深官員的內部通訊，文件包含團隊針對副手俄亥俄州參議員范斯的背景調查。華郵也在8月8日收到相同電郵，文件列出范斯作為副手的可能弱點，創建時間為2月23日，顯然是川普確定搭檔之前。

另外，收件媒體已經確認文件真實性，試圖聯繫寄件者遭到拒絕，不過對方表示還有更多爆料內容。

川普團隊日前也援引微軟最新報告，證實內部通訊遭駭客入侵，並且將矛頭指向伊朗。

川普心腹史東（Roger Stone）12日證實帳戶被盜，現在美國聯邦調查局（FBI）已經正式展開調查，受害者還包含拜登–賀錦麗競選團隊的3名員工。

不過，過去數周，收件媒體對外一致保持沉默，僅描述收到駭客文件，但是並未揭露具體內容，主要是為了避免2016年「電郵門」事件重演。

2016年，俄羅斯入侵當時民主黨總統候選人希拉蕊團隊外洩電子郵件，隨後遭維基解密公布，引發媒體爭相報導。希拉蕊選情因此備受衝擊，而川普則拿下當年總統大選。

8年後，新聞媒體再度受到相同檢驗，如何報導駭客事件，且不淪為境外勢力打手、干預選舉成為重中之重。

收件媒體決定不要公開文件內容，而是聚焦在可能的駭客事件本身。

華郵總編莫瑞（Matt Murray）談到，「這起事件反映出媒體機構不打算針對任何外洩大肆報導，主打『獨家』或『內幕情報』的賣點，為了公開而公開」，「這次所有收到文件的媒體都暫退一步，關注可能外洩文件的幕後黑手是誰，還有駭客的動機，以及這是否真正具有新聞價值」。