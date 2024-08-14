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謊報居住地 小羅勃甘迺迪無法被列入紐約州選票

謊報居住地 小羅勃甘迺迪無法被列入紐約州選票

中央社紐約13日綜合外電報導
法官芮巴（Christina Ryba）12日裁定，總統參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）不實宣稱居住地在紐約，因此今年11月大選時，禁止他的名字出現在紐約州的選票當中。(美聯社)
法官芮巴（Christina Ryba）12日裁定，總統參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）不實宣稱居住地在紐約，因此今年11月大選時，禁止他的名字出現在紐約州的選票當中。(美聯社)

13日提交的法院文件顯示，法官裁定總統參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）不實宣稱居住地在紐約，因此今年11月大選時，禁止他的名字出現在紐約州的選票當中。

法新社報導，獨立參選的小羅勃甘迺迪已矢言上訴。他先前主張，其友人在紐約上州（upstate New York）住家的一間小空房是他的主要住所；法官不同意這項說法，裁定他實際住在加州

法官芮巴（Christina Ryba）12日裁定，「列在提名請願書上的地址，就選舉法（Election Law）意義而言，並非小羅勃甘迺迪實際住所。」

「小羅勃甘迺迪與這個地址的關係…僅限於書面，而維繫這個關係的唯一目的，是為了保留他在紐約州的選民登記資格和政治地位。」

這份法律文件顯示，法官是在衡量眾多因素後做出這項決定，其中包括考量小羅勃甘迺迪養的「鴯鶓、龜群、20隻獵鷹和老鷹，及3隻狗」這群寵物的實際下落。

法官指出，小羅勃甘迺迪把寵物留在加州的事實，證明了他沒有打算返回紐約州住所。

根據判決，紐約州選舉委員會不得在11月總統大選選票上印出小羅勃甘迺迪的名字。

小羅勃甘迺迪的法律團隊透過聲明表示，「甘迺迪團隊將對阿爾巴尼（Albany）初審法庭昨天做出的這項不利判決提出上訴，而多項未遭法院採納的論點便是上訴基礎，包括紐約對候選人居住地設下的限制條件，比第12修正案（12th amendment）所允許的更為嚴格，實屬違憲行為。」

一群憂心忡忡市民在親民主黨的「政治行動委員會」（PAC）當後盾下，向法院提出此案。

由於小羅勃甘迺迪以紐約住址來收集登記參選所需的請願簽名，這次判決有可能成為其他州跟進的先例。

出身美國傳奇政治世家的小羅勃甘迺迪，目前名字會出現在19個州的總統候選人選票上，包括諸如密西根、北卡羅來納等的關鍵搖擺州。

紐約州 加州 寵物

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