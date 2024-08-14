賀錦麗首場政策演說北卡發表 矛頭對準企業哄抬價格

賀錦麗（Kamala Harris）將前往北卡羅來納州羅里市（Raleigh），勾勒她「降低中產階級家庭成本、對付企業哄抬價格」的計畫。(路透)

副總統賀錦麗 16日將首度以民主黨總統候選人身分，發表聚焦在政策上的演說，矛頭對準企業哄抬價格。這表示她的旋風式競選活動可能會讓大公司與企業高層如坐針氈。

路透社報導，賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊今(14)天表示，她將前往北卡羅來納州 羅里市（Raleigh），勾勒她「降低中產階級家庭成本、對付企業哄抬價格」的計畫。過去半個世紀以來，民主黨僅在北卡贏過兩次，民主黨人希望今年能翻轉選情。

受到熱帶風暴黛比（Debby）影響，賀錦麗上週取消在北卡的活動。聚焦經濟的首場重大政策演說選在北卡發表，凸顯她的參選已經讓民主黨人重新燃起翻轉北卡的希望。

距離11月5日大選僅剩下不到3個月，屆時她將與共和黨候選人川普對決。在現任總統拜登 讓賢後，賀錦麗重新激發選戰熱度並且吸引捐款，一些州的民調也轉向支持她。

她的競選團隊認為諸如賓州等州非贏不可，但北卡更得拿下。拜登2020年以1.3%之差在北卡敗給川普，只輸了7萬4000票，但7月21日退選前，他在北卡前景黯淡。

賀錦麗的演講將受到各界密切關注，藉以觀察她的作風與施政內涵是否與拜登有所差別。不滿住房、藥品、日用品、汽油成本攀升的選民對拜登的經濟政策評價不高。

賀錦麗10日宣布支持取消小費稅，此一立場與川普類似。她15日將與拜登舉行白宮活動，預計會聚焦於健康照護成本。

拜登將物價居高不下歸咎於企業貪婪，指控企業將產品減量，而且成本下滑時也未能回饋消費者，藉此提高利潤。

消費用品大廠最近幾季紛紛調漲價格，2019年到2023年食品價格上漲了25%。

競選團隊一名幹部說，賀錦麗2011年到2016年擔任加州檢察長時，負責監管「企業貪婪與哄抬價格」，敢於挑戰製藥、石油、電子產品與化妝品公司。

這名幹部說，賀錦麗「知道成本太高，會把解決通貨膨脹列為『上任首日』優先要務」。由於是事先談論演講內容，這名幹部不願具名。

這樣的做法與川普截然不同。川普認為鬆綁對金融與能源等產業的監管，才能降低成本並刺激成長。