「不像他沒禮貌」 拜登：若川普當選 就職典禮我會去

拜登總統表示，假設川普當選，他會出席就職典禮，不會像川普2021年那樣沒禮貌。圖為拜登與夫人吉兒13日出席一場癌症治療的活動。（美聯社）

假如共和黨總統候選人、前總統川普 在11月大選中獲勝，拜登 總統會不會參加明年元月總統宣誓就職典禮？拜登總統13日被問到這個問題時說：「我有禮貌，不像他。」

拜登以「我有禮貌」為由，表示若川普當選他會參加其就職典禮，擺明批評川普2021年元月未出席拜登就職典禮「沒禮貌」。

國會山莊報(The Hill)報導，拜登7月退出2024年大選後，支持副總統賀錦麗 成為民主黨總統候選人；19日在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)，拜登將發表講話，拉開大會序幕。

7月川普險遭槍擊事件發生後，當時仍在競選總統的拜登曾發表黃金時段講話，呼籲「降低政治溫度」。拜登自己也一度面臨緩和批判川普力道的壓力；在被人問到，指責川普對美國安全構成威脅算不算降溫時，拜登當時回答：「這只是在陳述事實。」

賀錦麗出馬參選後，在全國和搖擺州民意調查勢頭強勁，在國會山莊報／決策台總部(The Hill and Decision Desk HQ)全國民調平均值中，賀錦麗領先川普。

截至12日，賀錦麗在The Hill／DDHQ民調的領先優勢為0.3個百分點；然而，廣泛證據顯示，賀錦麗及其副總統競選搭檔明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz) 的民調支持率正在上升中。

民主黨超級政治行動委員會12日民調顯示，賀錦麗在18至29歲選民中領先川普9個百分點。過去拜登在年輕群體的支持率一直苦苦掙扎；自拜登退選轉支持賀錦麗後，三周之內，民調走向迅速轉變。

紐約時報／錫耶納學院(New York Times／Siena College )10日民調顯示，賀錦麗在賓州、密西根州和威斯康辛州領先川普4個百分點；這3州在2016年大選時轉向川普，2020年又轉向拜登。