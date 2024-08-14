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賀錦麗重燃2008年歐巴馬熱潮 但民主黨料蜜月期將過

編譯尤寶琪／綜合報導
民主黨認為，賀錦麗正在重現歐巴馬2008年的熱潮，但也提醒這只是蜜月期，等熱潮過後會回歸平穩，與川普只會有小幅差距。（路透）
民主黨認為，賀錦麗正在重現歐巴馬2008年的熱潮，但也提醒這只是蜜月期，等熱潮過後會回歸平穩，與川普只會有小幅差距。（路透）

副總統賀錦麗(Kamala Harris)接手總統拜登，挑戰11月總統大選，重新燃起選民熱情，受歡迎程度，讓民主黨彷彿回到了前總統歐巴馬2008年參選的時候；不過，雖然民主黨表示，這是自歐巴馬參選以來，從未見過的選民熱情程度，但預計最終選舉結果不會像當年歐巴馬那般一面倒的獲勝。

民主黨預期這場選戰將會非常激烈，最終決勝關鍵將落在六個搖擺州；他們也預期，賀錦麗與選民間的蜜月期將會結束；但隨著民調顯示支持率朝她移動且她的火熱勢頭仍在繼續的情況下，民主黨人也愈來愈看好她。

曾在歐巴馬第一任時擔任顧問、連任選戰時擔任副經理人、目前擔任賀錦麗競選團隊宣傳戰略訊息顧問的卡特(Stephanie Cutter)，在賀錦麗參加了一場吸引了約1萬2000名支持者的內華達州集會後，與2008年的歐巴馬選戰進行了比較。

卡特在社群媒體X(前推特)上寫道：「16年來從未見到像這樣的情況。」

曾參與喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)2016年競選工作的民主黨策略家佩恩(Joel Payne)也同意卡特的評估。

「民主黨在總統競選上已經很久沒有這麼開心過了，」佩恩表示，「選民情緒的高漲，很接近我們在2008年歐巴馬競選時感受到的程度。」

有鑑於選民所注入的能量和熱情的高漲，讓民主黨在今年秋天可以組成的獲勝聯盟，有了更多的選擇，」佩恩補充指出：「歐巴馬聯盟重新發揮作用。」

除了卡特之外，賀錦麗近期還邀請了一批歐巴馬重要舊部屬加入競選團隊，包括歐巴馬兩次選戰的首席謀士普勞夫(David Plouffe)、幫助歐巴馬拿下愛阿華州的史都華(Mitch Stewart)和歐巴馬的白宮通訊聯絡主任帕爾米耶里 (Jen Palmieri) 等人。

此外，賀錦麗自接任民主黨總統候選人以來，多次在競選活動中援引歐巴馬的言論，讓一些共和黨人指控這位前總統在幕後「秘密」操縱這場選舉。

歐巴馬 民主黨 賀錦麗

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