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CNN：川普和馬斯克互捧、各取所需 內容多處誇大不實

編譯高詣軒／綜合報導
前總統川普（右）12日接受特斯拉執行長馬斯克的線上訪問，兩人聊了兩小時，互相拉抬。（美聯社）
前總統川普（右）12日接受特斯拉執行長馬斯克的線上訪問，兩人聊了兩小時，互相拉抬。（美聯社）

社群媒體X老闆馬斯克已表明支持美國前總統川普，兩人12日在X對談時也相互吹捧。馬斯克暗示川普比民主黨對手更強大，並同意川普批評副總統賀錦麗是激進左翼。川普反讚馬斯克啟發世人、成就驚人。美媒報導，兩人這次各有收穫，川普得到能擴展吸引力的社群媒介，馬斯克則能對潛在總統闡述自身在移民、經濟等議題的意見。

華爾街日報形容這場對談是兩個男人的閒聊。

有線電視新聞網(CNN)13日分析，馬斯克企圖幫助川普阻擋賀錦麗竄起。馬斯克提到，若觀看川普7月在賓州遇刺的畫面，就知道川普不容招惹，更稱讚川普是「通往繁榮的道路」。

馬斯克提議自己或許能在政府任職，把關政府支出，川普表示認同，還誇馬斯克是傑出的「預算裁減家」。訪談結束前，川普再稱與馬斯克又創造了許多新紀錄。

CNN認為，兩人都能獲益不少。對川普，他當晚講述許多不實或誇大內容，例如聲稱若他敗選，將有6000萬名無證移民湧入美國，另外還論及已經趨緩的通膨程度、他的官司、拜登政府能源政策等，而馬斯克並未質疑川普任何不實說法。

紐約時報也指出，與馬斯克對話給了川普社群媒介，以將他的吸引力擴及右翼廣播訪談節目和保守派電視台管道以外。華爾街日報則認為，川普已對賀錦麗接替拜登參選後博得的注意力感到挫折，並將自己返回X平台(前身為他任內常用的推特)視為取回部分鎂光燈的方式。

對馬斯克而言，他能向可能重掌白宮的川普強調自己在限縮政府規範、減稅等議題的觀點，包括指稱美國的管制妨礙創新等。CNN指出，兩人整段對話充斥潛在利益衝突，一般美國人不會有這種機會，能讓可能的總統人選聽他說話。

紐時指出，馬斯克曾批判川普多年。但馬斯克在跨性別、移民等議題不滿民主黨人，也對拜登政府對待特斯拉的方式感到憤怒，政治立場轉變。川普遇刺後，馬斯克很快就表態挺川。

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