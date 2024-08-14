川馬對談7爆點：川普嗆賀錦麗「能跟習談判嗎」 罵拜登植物人

美國前總統川普（圖）12日在佛州寓所海湖莊園，與社群媒體X老闆馬斯克在該平台上對談。（路透）

共和黨總統候選人川普 12日晚間接受社群平台X老闆馬斯克 兩小時訪問，川普不斷丟出驚人之語，他質疑賀錦麗「能跟習近平談判嗎？」甚至不留口德罵拜登 是「植物人」。

以下整理川馬對談相關內容：

•拿槍擊開玩笑

關於7月13日差點被暗殺，川普訝異表示「我不知道那時流了那麼多血」，「如果你要被擊中，耳朵是非常血腥的地方，但這種情況下，這可能是你能想到的最好的選擇，因為它朝向正確（右邊）角度。」川普說，他本來就是信徒，但他在僥倖生還後，更相信上帝了，「我剛好以完美角度轉頭，令人驚奇」。川普表示會在10月重返賓州槍擊地。

•批賀是「三流贗品候選人」

川普說，其他國家正在清空監獄，鼓勵罪犯非法移民到美國，他批評賀錦麗這三年來在保護美國南部邊境問題上都是「空談」，是「三流贗品候選人」，他承諾當選後會有美國史上最大規模的驅逐出境潮。

•笑拜登「根本沒有智商」

川普抨擊拜登對俄烏戰爭的態度，表示「這位總統的智商很低，非常低。順便說一句，他30年前的智商很低，但現在他可能根本沒有智商」。川普也批拜登說烏克蘭可能成為北約國家的說法，還說如果拜登沒說這些話，俄羅斯總統普亭也不會侵略烏克蘭。川普稍後甚至用「接近植物人狀態」來形容拜登幾乎不能走路。

•與極權國家領袖都很熟

川普說，他跟中國國家主席習近平、俄國總統普亭、北韓領導人金正恩等外國領袖都很熟，這些人都被貼上獨裁者標籤但很愛國，而且處於巔峰狀態，美國需要強勢領袖對付他們，「能想像賀錦麗跟習近平談判或只是站在一起嗎？」川普說：「我希望與他們再度單獨相處，你知道的，和他們單獨相處是件好事，不是壞事。」

川普說，比起氣候暖化更緊急的是「核升溫」，指擁核國家競相發展核武，尤其中國正迎頭趕上，川普指競相發展核武很可能導致第三次世界大戰，馬斯克也說，人們低估三戰風險。川普重申，像是以色列擁有的鐵穹系統足以保衛美國，「我們將擁有世界上最好的鐵穹，我們將得到保護」。

•不需每個人都有電動車

談到氣候變遷問題，川普說：「現在，你的車不需要太多汽油。我必須誠實地說。不代表每個人都必須擁有一輛電動車，但這是小細節。不過你的產品（特斯拉）棒極了。」

•馬斯克自薦加入政府

馬斯克呼籲成立一個政府委員會，確保納稅人的錢被有效運用，「我樂於在這樣的委員會中提供協助，如果它成立了，我是很樂意的」。川普讚揚這想法，稱馬斯克是「最棒的削減支出者」。此外，川普重申若當選想要關閉教育部，把教育權交還50州州政府。

•要用馬斯克命名新核能

川普說，核能「做為一種電力來源被低估」，「我認為這是值得重新考慮的事情，但有太多監管，人們無法達到，或許應該改名…有一些領域，當你見到品牌重新改名時，我們會給它個好名字」。他接著對馬斯克說，「我們將以你的名字或某個名字來幫它命名」。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普在訪談中講出至少20個誇大不實說法，包括誤指美國暴力犯罪率破紀錄、通膨率百年最糟等等，但馬斯克一路迎合，完全沒有提出質疑。