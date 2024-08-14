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對談馬斯克語出驚人 川普：若敗選將去委內瑞拉，那裡比美國安全

編譯陳韻涵／綜合報導
前總統川普（左）12日接受特斯拉執行長馬斯克（右）的線上訪問，兩人聊了兩小時，互相拉抬。（美聯社）
前總統川普（左）12日接受特斯拉執行長馬斯克（右）的線上訪問，兩人聊了兩小時，互相拉抬。（美聯社）

共和黨總統候選人、前總統川普12日晚接受億萬富豪馬斯克(Elon Musk)視訊訪問時語出驚人，稱11月若敗選就「委內瑞拉再見」。對於民主黨對手、副總統賀錦麗登上「時代」雜誌封面，川普形容她把自己弄得像夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)一樣漂亮。此外，川普受訪時口齒不清，網友推測，川普可能取出假牙或麥克風音質差。川普團隊回應稱，「你們耳朵有問題」。

「新聞周刊」報導，川普受訪時告訴馬斯克說：「若此次選舉發生什麼事，那會是場恐怖表演，我們下次將在委內瑞拉見面，因為那將是一個比我們國家更安全的地方。我們就走吧，你和我都去，我們將在委內瑞拉開會並吃晚餐。」

川普曾表示，委內瑞拉把罪犯從監獄中釋放出來並送往美國，以降低委國的犯罪率。

川普說：「他們(委內瑞拉)的犯罪率下降，而我們的犯罪率飆升。這很簡單。你沒看透，因為這些人已經進入美國，他們只是適應環境，但他們不知道政治正確、執法或缺乏執法，還有我們的警察。我必須終結這種情況，我們有偉大的警務。」

川普屢次宣稱委內瑞拉將囚犯送往美國的說法未經證實，他告訴馬斯克：「委內瑞拉並未擺脫所有人，但他們已經甩掉約70%真正的壞蛋」。

川普說：「他們的監獄約有50%的罪犯被關在美國，如同其他國家，超過30%，而有些監獄達到50%，不盡相同。底線都是100%，為何不放滿呢？」

「委內瑞拉暴力觀察」(Venezuelan Observatory of Violence)創辦人布里仙紐-李昂(Roberto Briceño-León)告訴事實查核網站說，川普的說法缺乏證據，解釋委國犯罪下降是因為人口一度達3000萬人的委國，自2014年來已有近800萬人因經濟和生活條件惡化而出逃。

另據「太陽報」報導，川普形容，時代雜誌的賀錦麗封面形象，「神似我們偉大的第一夫人梅蘭妮亞」。

川普除了做出前述奇怪的比較外，似乎多次念錯賀錦麗的名字，有時聽起來像在說「卡蜜拉」(Camilla)。

川普說：「她看起來不像卡蜜拉，但當然，她是個漂亮的女人，所以我們就到此為止」。

賀錦麗競選發言人卡斯特洛(Joseph Costello)13日告訴「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)說：「川普的整個競選活動都是為了服務像馬斯克和他自己這樣的富人，這些自戀的富人出賣中產階級，且都2024年了還無法好好直播。」後者暗諷馬斯克與川普的直播因為技術問題延誤40分鐘開始，馬斯克事後宣稱昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」遭遇駭客攻擊。

「鏡報」報導，川普與馬斯克的訪談中「含糊其辭」，說話「口齒不清」，招致人們關切川普的健康狀況。

許多網友在X平台上對78歲川普講話不清楚感到困惑，猜測他取出假牙、出現健康問題，或是麥克風收音不良、音質差。

對於廣大網友懷疑川普講話不流利，「野獸日報」記者徵詢川普競選團隊，得到的回應是「肯定是你們的耳朵有問題」。

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