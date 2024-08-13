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川普評賀錦麗登封時代雜誌「像梅蘭妮亞」遭媒體消遣

中央社／華盛頓13日電
副總統賀錦麗宣布接替拜登總統參加大選後，聲勢扶搖直上，「時代」雜誌選她為封面人物，刊登專題報導。(取自Time網站)
副總統賀錦麗宣布接替拜登總統參加大選後，聲勢扶搖直上，「時代」雜誌選她為封面人物，刊登專題報導。(取自Time網站)

美國副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人後，成為選戰焦點，插畫照也登上時代雜誌封面。共和黨總統候選人川普（Donald Trump）說她看起來是「史上最美女演員」，看起來像他妻子梅蘭妮亞。川普也遭媒體

最新一期時代雜誌（Time Magazine）以「她的時刻」為封面故事「重新介紹」賀錦麗（Kamala Harris）。該雜誌2020年的時代年度風雲人物（Person of the Year）是當年贏得總統大選的拜登（Joe Biden）與賀錦麗。

時代雜誌的長文提到，賀錦麗陣營拒絕為這次報導安排專訪。其內容主要關於賀錦麗如何從過去相對不顯眼的表現竄起，抓住她的機會；即使可能是她過去被低估了，但當前局勢也有利她的崛起。政治的成功取決於當下環境。

川普昨天在社群平台X接受特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）專訪。川普說他與北韓領導人金正恩關係很好，並說美國需要有能力的總統，接著問馬斯克，能想像賀錦麗跟中國國家主席習近平「協商或站一起嗎」。

川普接著說：「這整個概念很荒謬。她很糟糕，很糟糕，卻占盡好處。我今天在時代雜誌看到她的照片，她看起來像是有史以來最美麗的女演員。」

川普以不正確的發言唸賀錦麗的名字，說時代雜誌這張封面插畫照片看起來不像賀錦麗，像非常棒的第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），即他的妻子。

「她看起來不像賀錦麗，但她當然是美麗的女人。所以我們就這樣說吧，」川普說。期間馬斯克3度說「對、對」，也以笑聲呼應，他接著轉開這個話題。

美國年底大選原是川普與拜登繼2020年後的再度對決。拜登退出後，民主黨提名賀錦麗，她比拜登、川普年輕約一個世代，具有印度裔和非裔混血的背景，雖是現任副總統，仍帶給選民新感受。川普近來多次拿她的姓名、族裔做文章。

川普7月底出席「全國黑人記者協會」（National Association of Black Journalists）年會時說，賀錦麗總是印度裔的，只推動印度傳統，後來轉變為黑人，「她現在要大家認為她是黑人，我不知道她是印度人還是黑人。」

紐約時報日前引述2個消息來源報導，川普在非公開場合多次說賀錦麗是婊子（bitch）；對此，川普的發言人否認。另外，川普2020年8月在白宮記者會被問到對拜登選定賀錦麗為副手的看法時，多次說她令人討厭（nasty）。

川普對時代雜誌的賀錦麗封面插畫照發表評論，遭到很多媒體修理。政治新聞網站Politico報導，川普稱賀錦麗是「美女」，他並不是讚美，這是他一貫的手法。報導也提到川普數年來諸多貶抑女性的言論。

紐約雜誌（New York Magazine）說，時代雜誌讓賀錦麗的插畫照片登上封面，的確惹惱川普，因為「川普對時代雜誌非常著迷」，甚至在他的俱樂部裡掛有以他為封面的時代雜誌，只不過這個封面是假造的。

紐約雜誌指的是華盛頓郵報（The Washington Post）在2017年的報導，川普在至少5個私人俱樂部的牆上掛有假造的、以川普為封面的時代雜誌，封面故事主題是：誰是接班人（The Apprentice）是電視巨作，偽造的出版日期為2007年3月。

川普曾擔任這個電視實境秀「誰是接班人」的監製與主持人。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，左）替代拜登總統擔任民主黨的總統候...
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，左）替代拜登總統擔任民主黨的總統候選人對上美國前總統川普。（美聯社）

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