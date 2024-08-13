與馬斯克對談 川普：賀錦麗能跟習近平談判嗎？

美國前總統川普（左）與科技億萬富豪馬斯克。(美聯社)

共和黨總統候選人川普 12日晚間接受億萬富豪、社群平台X老闆馬斯克 （Elon Musk）2小時的訪問，兩人相互拉抬強調這場選戰的關鍵性，川普主攻賀錦麗 ，質疑賀錦麗立場反覆，也質疑賀錦麗「能跟習近平談判嗎？」

川普與馬斯克的對談因技術障礙延遲超過半小時，但川普並非首例，馬斯克去年5月專訪參與共和黨初選的佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis），也出現技術故障導致延遲。

馬斯克宣稱遭遇大規模的DDOS攻擊導致系統癱瘓，與川普對談原定晚間8時開始，當時多數用戶仍被音訊空間拒之門外，直到8時43分開始。

活動開始時已有100萬人在線收聽，一度高達129萬人；川普和馬斯克對談2小時，從暗殺事件、邊境問題、國際安全、能源永續到藥品管制無所不談。

川普在會談一開始大談上月的暗殺未遂，詳述槍擊案發生的情形，並透露將在10月重返發生槍擊案的賓州巴特勒市造勢；川普稱自己驚險躲過子彈，是「非法移民救了他的命」，因為他當時轉頭正準備講解有關非法移民數據的投影片，在此之後，他更信神了。

對談進行20分鐘後，川普才首次提到民主黨總統被提名人賀錦麗（Kamala Harris），指控賀錦麗讓無證客從美墨邊境大舉越境進入美國，還抄襲他小費免稅的政見。

川普批評賀錦麗立場反覆，一下子開放邊境，一下子卻說自己在邊境議題上相當強硬，根本是在說謊，川普嘲諷賀錦麗「想要比川普更川普」；他承諾當選後會有美國史上最大規模的驅逐出境潮。

川普拋出一個問題，「能想像賀錦麗跟（中國國家主席）習近平談判或只是站在一起嗎？」川普說自己跟這些國際領袖都很熟，包含習近平和北韓領導人金正恩。

川普說，比起氣候暖化更緊急的是「核升溫」，指擁核國家競相發展核武，尤其是中國大陸正迎頭趕上，美國需要強悍的總統來應對；川普指競相發展核武很可能導致第三次世界大戰，馬斯克也說，人們低估三戰風險。

整場對談多數時間都是川普在攻擊對手和發表政見，在討論政府預算時，馬斯克抓住機會毛遂自薦，稱願意加入研究如何提升政府效率，川普表示歡迎；此外，川普重申若當選想要關閉教育部，把教育權交還50州州政府。

在對談開始之前，川普重新透過被封禁又解禁的X（前推特）帳號發文。

川普曾是推特重度用戶，密集在推特發文並和網友互動，當了總統之後甚至多次透過推文來宣布最新政策，2021年1月6日國會山莊暴亂事件後兩天，推特以「存在進一步煽動暴力行為的風險」為由永久封禁川普帳號，2022年11月20日推特公司新老闆馬斯克恢復川普被禁的帳號。

即便如此，川普仍未回到X的懷抱，被解禁的1年半來，川普只發過一次文，正是他去年8月在喬治亞州富爾頓郡監獄（Fulton County Jail），依規定拍攝的嫌犯檔案照（mugshot）。

選戰打得熱烈，馬斯克和川普透過X相互拉抬，川普12日中午在X開始陸續推文，除宣傳即將登場的川馬對談，川普詢問民眾，和他當總統時期相比，現在有比較好過嗎？

川普說，美國經濟崩潰、邊界被消除，並稱美國是一個正在衰退的國家，他號召「讓美國再次偉大」，接著川普陸續轉發一些自己的選舉宣傳影片，也攻擊賀錦麗激進。

為抗衡賀錦麗聲勢，美國政治新聞網站Politico報導，支持川普的超級行動委員會「讓美國再次偉大」（Make America Great Again Inc）計畫自即日起到下月2日勞動節期間，在搖擺州砸1億美元下廣告，突出賀錦麗的激進路線，以及她在移民政策與舊金山擔任檢察官時期的紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，從2023年初至12日，這個超級政治行動委員會投放挺川廣告約1.1億美元。