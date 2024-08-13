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百萬人收聽馬斯克專訪 川普說要重返槍擊地

馬斯克與川普漫談2小時 BBC分析：誰握權力一目瞭然

編譯徐榆涵／即時報導
社群平台X老闆馬斯克與共和黨總統候選人川普12日晚間在X平台上開語音直播訪談，川普被標示為主持人（Host），馬斯克為共同主持人。（路透）
社群平台X老闆馬斯克與共和黨總統候選人川普12日晚間在X平台上開語音直播訪談，川普被標示為主持人（Host），馬斯克為共同主持人。（路透）

社群平台X老闆馬斯克與共和黨總統候選人川普原定美東時間12日晚間8時的專訪直播，受技術障礙影響，延遲近40分才開始，兩人一路漫談近2小時，討論了槍擊案、移民問題、外交關係到電動車和氣候危機等議題。

BBC分析，X上的小標誌顯示，誰在這次訪談中握有權力。馬斯克開場時說，這是個讓思想開放選民有機會感受與川普交談的機會，但馬斯克透過他的語氣表明，他支持川普，並再次確認支持他。而Twitter Space（推特空間）顯示川普為主持人，馬斯克為共同主持人，因此大家很清楚權力掌握在誰手中。

報導指出，川普希望在總統拜登宣布退選、副總統賀錦麗重振民主黨基本盤後，能藉由這次專訪幫助他獲得更多動能。不過，馬斯克不得不為發生大延遲的失誤和尷尬開始道歉。因此，這次專訪並沒有太多獲勝的空間。

此外分析指，對於不曾在總統大選中大灑幣押寶的馬斯克來說，此次力挺川普的決定似乎是令人震驚的轉變。

馬斯克說自己曾排隊等了6小時才與前總統歐巴馬握到手，甚至2018年時還稱自己為「政治溫和」派。

馬斯克2017年辭去白宮委員會職務，在氣候變遷政策上與川普分道揚鑣。此後馬斯克也常在電動車、新冠疫情封鎖、俄烏戰爭和對中政策上與川普大打口水戰。

如今馬斯克在專訪中說，美國正處於交叉路口，認為獨立選民應該投票給川普。BBC分析稱，由此證明，這並非馬斯克對一名主要政治候選人的專訪，而只是他的平台為川普做的重大宣傳。

馬斯克 川普 電動車

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