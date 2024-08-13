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馬斯克自薦「監督政府財政赤字」 川普樂喊歡迎

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馬斯克自薦「監督政府財政赤字」 川普樂喊歡迎

編譯徐榆涵／即時報導
社群平台X老闆馬斯克(右)12日直播專訪共和黨總統候選人川普(左)。(美聯社)
社群平台X老闆馬斯克(右)12日直播專訪共和黨總統候選人川普(左)。(美聯社)

社群平台X老闆馬斯克與共和黨總統候選人川普原定美東時間今晚8時的專訪直播，延遲近40分才開始，馬斯克一開口就怪有人發動網攻，並稱此次採訪是非正式的，是一場對話，目的是為了感受川普在對話中的真實樣貌。

馬斯克在訪談開始即談及川普在賓州造勢時遭遇槍擊，川普回憶那次經歷時笑稱，「我不知道我有這麼多血」，並稱感覺並「不令人愉快」，表示當下就知道是子彈，感謝當時剛好轉頭看大螢幕上的非法移民表格，他稱這次經歷是「奇蹟」，「如果我沒轉頭，我現在就不會在這裡和你說話」，並計畫重返賓州巴特勒參加另一場造勢活動。

話鋒一轉，川普開始抨擊副總統賀錦麗在邊境議題上「空談」，稱她否認自己是「邊境沙皇」，但她現在就可以關閉邊境，卻等了三年半都沒做，砲轟賀錦麗為「三流的虛假候選人」，至今沒接受過公開採訪。

川普表示自己鍾愛紐約，但紐約州卻被非法移民毀了，痛批法院所做的就是試圖關注他，關注「沒有做錯任何事」的他。

川普接著警告北韓和俄羅斯處於領先地位，稱普亭和金正恩很聰明、頑強和邪惡，會保護自己的國家，不敢相信他們看到賀錦麗或拜登領導的政府時，會作何感想。

同時川普也吹噓，如果他當選總統，美國的對手就不會發動攻擊，稱「我不想對伊朗做任何壞事。但他們知道不能亂來。伊朗已經破產了。」

針對馬斯克擔憂第三次世界大戰等級的衝突恐將爆發，川普重申，以色列製「鐵穹」（Iron Dome）防空系統足以保衛美國，強調「我們將擁有全世界最好的鐵穹系統」。

此外，川普也不忘讚賞特斯拉電動車是「偉大的產品」，但不認為每個人都該擁有一輛。川普表示，「你的汽車不需要太多汽油。但我必須老實說，這並不代表每個人都該擁有一輛電動車，但這些都是小細節。你的產品很棒。」

馬斯克還趁機向川普自薦，稱有興趣在監督政府財政赤字的委員會任職，稱「如果能有個政府施政效能委員會，能確保納稅人的錢用在對的地方，那就太好了」，並說自己很樂意提供協助，川普則回應，他對此很歡迎。

川普 馬斯克 非法移民

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與馬斯克對談 川普：賀錦麗能跟習近平談判嗎？

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