馬斯克專訪川普遭網攻後逾百萬人收聽 川普說要重返槍擊地

美國前總統川普（左）與科技億萬富豪馬斯克。(美聯社)

共和黨總統候選人川普 周一（12日）晚間在社群媒體平台X上接受億萬富豪馬斯克 的訪談，但一開始就遇到技術問題，許多用戶無法聆聽直播，也使得訪談延後約40分鐘才得以展開。馬斯克說，這是因為遭到了網路攻擊。

馬斯克在終於開始訪談川普後表示：「這項大規模攻擊凸顯出，人們只是要聆聽川普總統的談話，就遭到大量反對。這實際上是針對想法開放、獨立的選民，這些選民正試圖做決定。」

川普則稱讚這是個用戶要聆聽這場訪談需求火爆的跡象，他向馬斯克說，「恭喜今晚打破了每一項紀錄」。

根據X上的一項計算，在訪談展開時，有超過100萬人在收聽。

川普表示，他將在10月重返賓州城市巴特勒（Butler），也就是他在7月13日遭到槍擊暗殺並生還之地。

這場訪談延後，對於馬斯克的X平台和他本身而言，都是一大打擊。自從馬斯克在2022年收購X的前身推特以來，該社群平台就持續面臨技術性問題和檢視。目前不清楚是什麼原因造成訪談延後，馬斯克則形容是X平台遭遇駭客攻擊。

馬斯克稍早貼文表示：「X似乎遭受大規模的DDOS攻擊。正在努力阻止它。」「最壞的情況是，活動繼續進行，但只有較少的即時聽眾，並在稍後張貼對話內容。」

DDOS攻擊主要是向網站發送超出其處理能力的流量。目前尚不清楚X出現問題的原因。

起初，許多聽眾在試圖加入這場直播時，收到一條訊息，稱「此空間不可獲得」。

馬斯克在上月公開支持川普擔任總統，是他公開擁抱右傾立場的轉變。他在7月底也證實，已向支持川普參選總統的超級政治行動委員會提供一些捐款，但比報導的金額低得多。

川普和馬斯克對話之際，適逢2024年大選的關鍵時刻，距離選舉日不到三個月。民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗 已經抹去川普在今年夏天大部分時間裡保持的領先地位，且賀錦麗在籌款方面領先川普。