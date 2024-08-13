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賀錦麗登上「時代雜誌」封面：她的時刻

編譯尤寶琪／綜合報導
副總統賀錦麗宣布接替拜登總統參加大選後，聲勢扶搖直上，「時代」雜誌選她為封面人物，刊登專題報導。(取自Time網站)
副總統賀錦麗宣布接替拜登總統參加大選後，聲勢扶搖直上，「時代」雜誌選她為封面人物，刊登專題報導。(取自Time網站)

副總統、民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)登上「時代雜誌」(Time)最新一期封面；時代雜誌稱她實現了「現代政治史上最迅速的氛圍轉換」。

時代雜誌最新一期推出賀錦麗的專題報導，封面則是一張被支持者包圍著的賀錦麗黑白素描圖片，標題「她的時刻」(Her moment)；不過賀錦麗婉拒了時代雜誌為這次報導的專訪。

這篇題為「賀錦麗重新登場」的報導，甚至將她8月6日在費城舉辦的集會活動，與流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)和碧昂絲(Beyonce)的演唱會相比較。

在過去近兩個月的時間內，總統拜登和前總統川普，進行了一場災難性的辯論，導致民主黨人呼籲拜登不要進行總統連任；一名20歲的廚房公人朝川普耳朵開槍，隨後拜登宣布退選。

拜登在宣布退選後，幾乎立即就表態支持賀錦麗接任參選；而賀錦麗的競選團隊在消息傳出24小時之內，就募集了8100萬美元。

上周，賀錦麗對外宣布，選擇明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)為她的競選夥伴，許多社群媒體上的民眾都感到高興，並開始沿用他「華茲教練」(Coach Walz)這個暱稱來稱呼他。

賀錦麗目前在四個包括威斯康辛州、賓州和密西根等關鍵戰場州的支持度都領先川普；賀錦麗在這些州的支持率目前是領先四個百分點，比拜登稍早的民調數字有所上升。

根據「新聞周刊」(Newsweek)取得的備忘錄，川普競選團隊官員說「紐約時報」(The New York Times)與謝納學院(Siena College)進行的最新民調，「大大低估了」川普的支持者。

該備忘錄中還寫道：「我們再一次看到，一系列發布的公開調查，都抱持著，壓制川普總統支持者的明顯意圖和目標。」

賀錦麗 川普 拜登

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