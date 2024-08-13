川普、賀錦麗都提「小費不課稅」 稅務學者有不同意見

共和黨副總統候選人范斯上月28日在明尼蘇達州競選造勢，在一家餐館付帳時，於帳單上寫下「小費不扣稅」字樣。(美聯社)

服務業人員都視小費為主要收入來源，小費是否徵稅又或課稅率多寡，不僅涉及民生問題，現在更變成總統競選議題。

共和黨 總統候選人川普 自6月以來，在競選中就拋出「小費不課稅」政策，早前在密爾瓦基共和黨全國黨代表大會上，更直接公布這個政策。民主黨總統候選人賀錦麗 ，8月10日在拉斯維加斯內華達大學的造勢集會上，也承諾「小費不課稅」。

結果氣得川普在他的社媒平台Truth Social貼文，大罵賀錦麗是出於「政治目的」﹐偷走了他的概念。

姑勿論兩人的口水戰，但都說明了兩人在種種議題上雖各有立場，然而在取消小費稅方面卻是一致的；在國會山也獲得兩黨的支持，兩黨議員已於7月向國會眾院提交「小費不課稅法案」(No Tax on Tips Act)。

不過對於稅務專家來說，「小費不課稅」顯然是個糟糕的想法。

城市布魯金斯稅務政策中心(Urban-Brookings Tax Policy Center)高級研究員羅森塔爾(Steve Rosenthal)認為，選舉期間提出這個想法只是為了博取選票，但從公平、效率與收入來看，則是失敗的。

從公平角度而言，各州徵收的小費稅率並不相同，高低相差甚大。南卡州服務人員最低工資較低，大部分收入來自小費。加州服務人員，小費占收入比例較小，因此若小費不徵稅，彼此間的得益就截然不同。

羅森塔爾又說，執行小費不課稅的法律，會很難作出有效管理、監管及監督，因為政府難以知道誰收了小費、小費何時超出工資的界線？

再者，這扭曲了勞動市場，國家也失去龐大的金錢，他指出，小費課稅會在十年內為國庫帶來幾千億元收入，這是一個巨大的數字。

另一個稅務專家沃森(Garrett Watson)同意這些觀點的同時，還指出耶魯大學最近一項研究發現，僅有2.5%的工人會受惠於小費免稅政策，因此政策本身的基礎是很薄弱的。