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川普誣指賀錦麗AI偽造群眾照 麥卡錫要他冷靜：多談政策

編譯陳韻涵、盧思綸／綜合報導
副總統賀錦麗與搭檔州長華茲，7日乘坐「空軍二號」專機抵達密西根州底特律的機場參加造勢活動，機場機棚有大批支持者到場歡迎；但共和黨總統候選人川普指責媒體照片造假。(美聯社)
副總統賀錦麗與搭檔州長華茲，7日乘坐「空軍二號」專機抵達密西根州底特律的機場參加造勢活動，機場機棚有大批支持者到場歡迎；但共和黨總統候選人川普指責媒體照片造假。(美聯社)

共和黨總統候選人、前總統川普11日在社群平台「真實社群」(Truth Social)責難民主黨對手賀錦麗團隊利用人工智慧(AI)技術P圖、修影片，虛張參與造勢活動的人數，但7日當天的現場成千上萬支持群眾和記者媒體親眼見證場面浩大，賀錦麗團隊也在留言區分享賀錦麗與副手華茲(Tim Walz)走下「空軍二號」(Air Force Two)專機的影片，打臉川普不實指控。共和黨籍眾院前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)等共和黨高層都呼籲川普控制衝動，聚焦政策。

副總統賀錦麗與明尼蘇達州民主黨州長華茲本月上旬如火如荼在各州造勢，賀華配團隊表示，9日在亞利桑納州鳳凰城造勢吸引逾1萬5000人到場，10日在加州洛杉磯則有逾1萬2000人。

川普11日陸續在「真實社群」發文，指賀錦麗7日在密西根州底特律機棚的壯觀造勢場面「用AI造假」，「現場根本沒什麼人」；但現場成千上萬民眾與紐約時報等記者媒體見證，現場人數與賀錦麗團隊公布的數字相符。

川普在多篇貼文中寫道，「賀錦麗作弊，根本沒人在等她」，並指民主黨靠作弊贏得選舉，類比他指控2020年總統大選舞弊。

賀錦麗團隊在川普貼文的留言區，分享影片打臉莫須有指控，影片可見賀錦麗與華茲下機時，現場人數相當可觀。

每日郵報(Daily Mail)徵詢AI專家的看法報導，這些專家透過AI修圖軟體偵測川普所指照片造假的可能性僅4%，但專家認為這些照片套用濾鏡且經過編輯，如機身曲面的光影反射也會形成錯覺。

另據國會山莊報(The Hill)報導，共和黨人呼籲川普克制他最糟糕的衝動，聚焦政策。 

共和黨人堅信，若關注移民和經濟等議題，有助共和黨人贏得11月大選，但也擔心川普是他自己最大的敵人。

川普的白宮前官員透露，「選民最關切的這些議題完全對他有利」，問題是「川普能否在選前90天的關鍵期聚焦移民、經濟等重要議題」。

麥卡錫12日接受福斯新聞(Fox News)訪問時說：「這場選舉不能靠抹黑取勝，別再質疑她的群眾規模，而要開始質疑她擔任檢察長期間對罪犯的立場，並質疑她作為沙皇(czar)的行徑。」

共和黨將賀錦麗貼上「邊境沙皇」的標籤，將無證非法移民問題導向賀錦麗督導不力。

川普 賀錦麗 共和黨

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