賀錦麗參選3周還沒受訪 華郵、紐時質疑諸多政策仍一片空白

副總統賀錦麗投入總統選戰以來，諸多議題未表態引發質疑。圖為11日她在舊金山的惠蒙特飯店演說，附近抗議群眾舉標語批評她「因戰爭獲利卻無法餵飽窮人。」(美聯社)

對副總統賀錦麗 投入參選總統三周，尚未舉行記者會和接受媒體專訪，其選戰官網也沒政見。兩大報華盛頓郵報及紐約時報11日均提出質疑。

華郵題為「我們想問賀錦麗的幾個問題」社論寫道，外界仍不清楚賀錦麗對諸多議題的立場。儘管可理解她想保持模糊，以避免被對手攻擊而使其支持者遭分化。她可能認為，若將選戰聚焦前總統川普缺點，那她就有機會勝選。

但媒體與選民對賀錦麗有很多疑問，她應對此直球對決。像其陣營指稱，將支持拜登 總統所提的年收入40萬元以下不加稅主張，卻未明言她當選會否對企業或高收入族群加稅。

對邊境管控議題，賀錦麗2019年參加民主黨 總統初選時主張，非法移民不應被起訴犯罪。但其陣營最近卻改口說，未獲准的入境就違法；此一說法更符合多數人的看法，她需向選民說明其立場的轉變。

至於賀錦麗的競選搭檔明尼蘇達州州長華茲對以哈戰爭議題，被認為較同情巴勒斯坦人，也較能理解民主黨支持者不滿拜登政府挺以色列的立場。賀錦麗也應對此說明。

誠然，賀錦麗接棒參選已帶動民主黨11月選情，但她不能沉浸在這種氣氛太久。其選戰官網僅寥寥兩篇她和華茲的介紹、募款和活動相關資訊，沒看到端出政見「牛肉」。

賀錦麗陣營著重社媒 月底可能安排專訪

紐時報導點出，媒體對賀錦麗有很多疑問，但她沒提供多少答案。賀錦麗8日在密西根州造勢後，是她接棒拜登參選以來首次接受媒體即問即答，過程僅有70秒鐘。有記者問她是否不久就會接受哪家媒體專訪，她卻答說要等19至22日在芝加哥召開的民主黨全代會結束，希望8月底能安排一場專訪。

賀錦麗這三周跑選舉行程時，雖曾在專機上接受記者提問，但內容一概不能報導。反觀拜登對媒體很少這樣。賀陣營對此的說法是，媒體報導資訊已破碎化，選民對傳統媒體的信任度降低，透過短影音平台TikTok等社群媒介，才是接觸選民最有效的方式。

而川普近來已接受幾家媒體專訪，例如對他友好的福斯新聞節目「福斯與朋友們」，也出席全國黑人記者協會年會面對尖銳提問，8日也在其佛州海湖莊園召開長約95分鐘的記者會。

民調：放心誰處理經濟？賀錦麗略勝

另外，英國金融時報及密西根大學羅斯商學院合作的1至5日最新選情滾動民調顯示，四成二受訪選民回答更放心由賀錦麗處理經濟問題、四成一信任川普。

她的數字，比拜登7月的還高七個百分點、川普則沒變動。

這是約一年前開始追蹤選民對這項議題的觀感以來，首度有民主黨籍總統候選人在經濟議題上領先川普。密西根大學教授高登表示，選民對賀錦麗觀感比拜登更正面，除了說明拜登選情有多低迷，也凸顯她目前選情非常紅火。