接受馬斯克專訪 川普睽違1年強力回歸X平台發文

社群平台X老闆馬斯克於晚間8時直播共和黨總統候選人川普的專訪，而在專訪登場前，川普也特此重返1年多未用的X發文。 (美聯社)

社群平台X老闆馬斯克 於晚間8時直播共和黨總統候選人川普 的專訪，而在專訪登場前，川普也特此重返1年多未用的X，為動蕩的美國總統大選 帶來更多驚喜。

路透報導，這場預計於美東時間12日晚間8時登場的專訪，可能在川普的競選聲勢陷入低潮之際，提供他一個抓住選民目光的機會。

川普12日於X平台上，發布一段影片，強調自己面臨的多項刑事起訴都是出於「政治動機」，接著又陸續發布其他幾則貼文，暗示他未來可能會在X上更加活躍。

pic.twitter.com/tf87iebMdN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2024年8月12日

2021年1月6日川粉闖入國會大廈後，川普的X帳號遭到平台前老闆封鎖，儘管馬斯克在買下X後不久，便宣布恢復該帳號權限，但當時川普已將重心轉移至自家開設的「真實社群」（Truth Social），且幾乎不再使用X。

在此次回歸前，川普的X帳號也只在2023年8月25日發過一篇文，附上他在富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）拍攝的犯罪檔案口卡照，以向支持者募款。

川普競選團隊聲稱，川普與馬斯克的訪談也將透過川普的X官方帳號「@realDonaldTrump」直播。

馬斯克11日發文預告此次專訪時稱，「這場訪問沒有腳本，議題不限，所以應該會非常有趣！」