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拜登退選後首次受訪 承認被逼退 要輔選擊敗川普

編譯潘勛／綜合報導
拜登總統11日在德拉瓦州老家的海灘旁州立公園騎自行車。他接受訪問表示，要助賀錦麗拿下自己的故鄉賓州。(路透)
拜登總統11日在德拉瓦州老家的海灘旁州立公園騎自行車。他接受訪問表示，要助賀錦麗拿下自己的故鄉賓州。(路透)

拜登總統11日表示，自己會退選，主要是民主黨內害怕他競選連任，黨要付出喪失國會席次的代價，言下之意承認自己是被逼退，另特別點名到前議長裴洛西；並指責川普是美國安全的威脅

Politico政治網站報導，拜登這段談話是預先錄製，而在「哥倫比亞廣播公司周日晨間新聞」(CBS Sunday Morning)播出。宣布退選之後，拜登首度接受專訪，自稱是「過渡總統」，沒能更早交棒是因為「事態演變太快」；他另宣布自己將踏上輔選行程，幫副總統賀錦麗造勢。

拜登表示，退選的原因是一些民主黨參、眾兩院同僚認為，他會損及他們的選情，「而我擔憂自己若堅持選下去，這件事會成為主題」，還有他估計會被問到裴洛西的角色，那就真叫人焦躁不安了。

拜登表示，正因如此，再加上他相信自己是「過渡總統」，最後讓他決定該退出連任競選。6月拜登與前總統川普辯論，表現淒慘，引發數十名民主黨人呼籲拜登交棒，尤其他在民調中落後給川普，更該如此。

拜登說自己首度競選時，便自認為是過渡總統；他甚至無法說出自己歲數多大了，很難說出口。

他另宣布，自己將踏上輔選行程，到賓州與州長夏皮洛(Josh Shapiro)聯袜造勢；拜登表示必須拿下自己故鄉的賓州；他會與夏皮洛一起在賓州拜票，只要賀錦麗認為他能幫忙最大的事，他都去做。

拜登另說出一些最強烈的話，譴責川普，另表示假如川普敗選，自己對2025年1月政權和平交接沒有信心。

拜登說，「請記住我講的話。假如他(指川普)贏得這選舉，請瞪大眼睛瞧著會發生什麼。危險，他對美國安全真是危險。」

拜登 川普 民主黨

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