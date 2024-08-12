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放心把經濟交給誰處理？賀錦麗最新民調勝川普

中央社／華盛頓11日綜合外電報導
川普、賀錦麗。（美聯社）
川普、賀錦麗。（美聯社）

最新民調顯示，放心把美國經濟交給賀錦麗處理的民眾，比信任川普的人要多，顯示出總統拜登放棄競選連任之後，選民觀感出現重大變化。

「金融時報」（Financial Times）和密西根大學羅斯商學院（University of Michigan Ross School of Business）這份每月例行執行的民調，是將近1年前開始追蹤選民對這項議題的觀感以來，首度看到民主黨總統候選人在經濟議題上領先共和黨的川普（Donald Trump）。

42%的選民說他們更放心由賀錦麗（Kamala Harris）來處理經濟問題，相較之下，有41%信任川普。事實上，川普的數字與上個月持平，而賀錦麗的數字則比拜登7月的數字改善7個百分點。

密西根大學教授高登（Erik Gordon）說：「選民對賀錦麗觀感比拜登更正面的事實…不僅說明了拜登選情有多低迷，也說明了賀錦麗選情有多旺。」

儘管美國經濟成長和就業數據強勁，拜登卻仍難以讓選民相信他的經濟政策對他們有好處，而這樣的風向在他放棄競選連任後仍繼續延燒。

大多數美國人仍視通膨為11月大選選前最重要議題，且民調顯示，僅19%選民認為他們目前的生活比拜登2021年上任時要好。

然而，最新的金融時報-密大羅斯商學院民調同時顯示，賀錦麗在經濟議題上或許有辦法與拜登保持距離。整整60%的受訪者表示賀錦麗要不就與總統的經濟政策完全切割，要不然就應該「大幅變更」他的綱領。

民調顯示，賀錦麗的滿意度同樣遠高於拜登：認可她副總統工作表現的登記選民達46%，相較之下，滿意拜登總統表現的登記選民有41%。

然而，這份民調也顯示出，選民之間在經濟議題上根深蒂固的不安感，仍可能讓川普握有優勢。而川普8日在一場全美播出的記者會中，也持續重砲批評拜登政府通膨紀錄。

登記選民中，僅1/4認為經濟環境「極佳」或「良好」。此外，42%認為如果川普贏得第2個總統任期，他們會過得「比較好」或「好很多」；僅33%表示賀錦麗當總統，他們會過得「比較好」或「好很多」。

川普在若干特定經濟議題上的民調支持度，同樣高過賀錦麗，尤其是貿易。就貿易來說，43%選民更信任川普處理美中經濟關係，僅39%支持賀錦麗。

賀錦麗和川普的競選團隊都未回應金融時報記者置評的要求。

金融時報-密大羅斯商學院的這份民調執行時間為8月1日至5日，受訪者為1001名登記選民，誤差值為正負3.1個百分點。

賀錦麗 拜登 川普

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