我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中華隊「珍奶徽章」神預言 7顆珍珠代表奪7面獎牌

洛城辦公樓回暖？多中國投資者「抄底」 原因是...

賀錦麗參選至今 沒有記者會、官網無政見 華郵紐時同質疑

中央社／華盛頓11日專電
副總統、民主黨總統候選人賀錦麗。（美聯社）
副總統、民主黨總統候選人賀錦麗。（美聯社）

副總統賀錦麗投入參選總統3周，至今未曾開記者會、沒有媒體專訪，官網也沒有政見。華盛頓郵報今天以社論指出，有問題想問賀錦麗，她應該說明。紐約時報也同樣提出質疑。

華盛頓郵報（The Washington Post）的社論指出，賀錦麗對許多議題的立場，目前外界仍不清楚。她想保持模糊是可以理解的，這樣可避免對手攻擊、分化支持者；她認為，選戰焦點集中在共和黨對手川普的缺點，她有可能勝選。

華郵指出，媒體和民眾對賀錦麗有許多疑問，她應正面回應。例如，她的陣營表示，將支持總統拜登（Joe Biden）提出年收入40萬美元以下不加稅的主張，卻沒說明是否會對企業或高收入者加稅。

社論再以邊境管理議題為例，賀錦麗2019年參加民主黨總統初選時主張，非法入境的移民不應被起訴犯罪；她的陣營最近卻說，跨越邊境未獲同意是違法的。她現在的主張更符合多數人的看法，她需要向民眾說明她的立場轉變。

另外，賀錦麗的副手、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在加薩戰爭的議題上，被認為較同情巴勒斯坦人，也較能理解民主黨支持者不滿拜登政府挺以色列的立場。華郵指出，這樣的理解是否正確，賀錦麗應出面說明。

華郵指出，賀錦麗參選熱烈帶動民主黨選情，但她不能一直沈浸在這種氣氛中。她的選戰官網只有2篇她與華茲的介紹、募款及活動資訊，沒有政見。

紐約時報報導，媒體對賀錦麗有很多疑問，但她沒有給出太多答案。賀錦麗8日在密西根州的造勢後，首度接受媒體即興提問，卻只有70秒鐘。媒體問她是否很快會接受訪問，她說要等全代會（19至22日）結束，希望8月底能安排一次訪問。

報導指出，賀錦麗在跑行程中，曾在飛機上接受記者提問，但談話內容都不能報導。拜登與記者比較少有這類的互動模式。

賀錦麗陣營對紐時指出，媒體報導資訊破碎化，民眾對傳統媒體的信任度也降低；透過短影音平台TikTok或其他社群媒介，是接觸選民最有效的方式。

紐時報導，川普最近接受幾次媒體訪問，儘管多是對他友善的媒體，但他也出席全國黑人記者協會（National Association of Black Journalists）的年會，接受尖銳的提問。川普8日也召開約65分鐘的記者會。

賀錦麗 拜登 華郵

上一則

賀錦麗推「小費收入」免稅 川普嗆她「仿冒貓」

延伸閱讀

紐約律師9元預註賀華配網名 出售賺1.5萬

紐約律師9元預註賀華配網名 出售賺1.5萬
賀錦麗推「小費收入」免稅 川普嗆她「仿冒貓」

賀錦麗推「小費收入」免稅 川普嗆她「仿冒貓」
川普、賀錦麗支持度達2年新高 未決定選民減至15% 成爭奪票群

川普、賀錦麗支持度達2年新高 未決定選民減至15% 成爭奪票群
紐約律師花9美元買「賀華配」網域 出售賺到1.5萬

紐約律師花9美元買「賀華配」網域 出售賺到1.5萬

熱門新聞

明尼蘇達州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

2024-08-06 10:17
社群媒體X平台老闆馬斯克。（路透）

馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億

2024-08-09 07:22
副總統賀錦麗（右）與明尼蘇達州州長華茲。（路透資料照）

賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

2024-08-06 12:53
副總統賀錦麗與丈夫任德龍。(美聯社)

賀錦麗丈夫認醜聞 第1段婚姻曾出軌 讓女兒的保母懷孕

2024-08-05 22:52
川普。(美聯社)

多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔

2024-08-09 22:35
共和黨總統候選人川普9日晚在蒙大拿州的造勢大會，雖因川普的直升機出現機械故障而嚴重推遲，但支持者仍堅持等到川普出現。(路透)

造勢人數輸對手 傳川普急了 罵賀錦麗「婊子」

2024-08-10 20:30

超人氣

更多 >
華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元
巴奧／美中獎牌榜對決 女籃、女排要為美國隊再搶2金

巴奧／美中獎牌榜對決 女籃、女排要為美國隊再搶2金
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸
林依晨赴新疆工作 伴手禮是3罐奶粉 家人嚇死

林依晨赴新疆工作 伴手禮是3罐奶粉 家人嚇死