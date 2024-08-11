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賀錦麗推小費收入免稅 川普嗆她「仿冒貓」

賀錦麗推「小費收入」免稅 川普嗆她「仿冒貓」

編譯俞仲慈／即時報導
副總統賀錦麗在拉斯維加斯造勢，也喊出和川普同樣的政見「小費收入免稅」。(路透)
副總統賀錦麗在拉斯維加斯造勢，也喊出和川普同樣的政見「小費收入免稅」。(路透)

好政見不分黨派，副總統賀錦麗來到搖擺州內華達造勢，也喊出和川普同樣的政見「小費收入免稅」，作為未來執政的經濟政策之一。

根據華爾街日報報導，賀錦麗10日在賭城拉斯維加斯(Las Vegas)造勢場合，借用川普的政見，也喊出小費收入免稅；她說：「我向在座所有人承諾，如果我擔任總統會繼續維護美國勞工家庭，包括提高最低工資、取消服務業從業人員的小費稅。」

賀錦麗表示，本周起將陸續公布各項政見，重點擺在經濟以及「民主黨需要採取哪些措施降低成本並提升經濟」；競選團隊則宣稱，只要賀錦麗當選，絕對全力推動取消小費稅並提高最低薪資。

副總統賀錦麗在拉斯維加斯造勢，也喊出和川普同樣的政見「小費收入免稅」。(路透)
副總統賀錦麗在拉斯維加斯造勢，也喊出和川普同樣的政見「小費收入免稅」。(路透)

報導指出，川普2016年和2020年以微弱優勢輸掉內華達州，今年捲土重來，內華達州成為兩黨總統候選人兵家必爭之地；今年6月，川普率先提出取消小費稅的政見，就是看準內華達以觀光、賭場、餐飲等服務業為主，對於依賴小費收入的服務生而言，取消小費稅絕對是拉抬選情一大利多。

內華達州餐飲從業人員工會(Culinary Workers Union)原本嚴厲批評川普取消小費稅的政見，後來又站出來公開支持；還有今年爭取連任陷入苦戰的內華達州民主黨籍聯邦參議員羅森(Jacky Rosen)也公開力挺取消小費稅。

而川普在得知自己的政見被賀錦麗抄襲後大表不滿，在自創社群媒體「真實社群」(Truth Social)嗆聲：「這是川普的政見，賀錦麗沒有政見，只能從我這裡偷。」同時川普競選團隊也故意給賀錦麗貼上「仿冒貓賀錦麗」(Copy Cat Kamala)的標籤。

根據國稅局統計，近年來申報的小費金額穩定增加，2018年超過380億元；不過若要取消小費徵稅，需要獲得國會批准，但鑑於美國財政深陷高達35兆元的國債危機，取消小費稅不但減少聯邦稅收，可能還會減少挹注社會安全與醫療保險的補助經費。

川普 賀錦麗 內華達州

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