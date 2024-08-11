非裔前議員出面認是「直升機烏龍」主角 川普仍堅持與布朗同機

洛杉磯前市議員兼加州參議會議員霍爾登(右二)10日出面說，是他而非前舊金山市長布朗曾與川普(左二)搭直升機遇險，川普張冠李戴了。(取自X平台)

共和黨總統候選人、前總統川普 9日乘坐私人飛機前往蒙大拿州參加競選集會期間，中途突發機械故障，緊急改道飛往約220公里外一個機場，最終成功降落。

川普事後再度談論過去一次所乘直升機幾乎墜毀的經歷，說是當時正與舊金山 前市長威利‧布朗(Willie Brown)在一起，不過布朗已出面否認這次險死意外；洛杉磯前市議員兼加州參議會議員霍爾登(Nate Holden)10日出面說，其實是他與川普搭直升機，川普張冠李戴了。

川普前一天在記者會自曝：「我和他搭乘的直升機下墜，我們想可能完蛋了。我們一同搭直升機去某個地點，並發生迫降，威利…他有點擔心。」

布朗多年前是現任副總統賀錦麗的男友，他否認川普的說法並向「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)表示，他從未與川普搭乘同架直升機，也未向川普說過賀錦麗壞話。

聲稱當時與川普在一起險死的霍爾登，10日向政治網媒POLITICO調侃說，「威利是住在舊金山的矮個子黑人，我是住在洛杉磯的高個子黑人，並笑說「我想我們看起來都很相似吧」。

現年95歲的霍爾頓回憶說，當時他對乘坐直升機很感擔心，因為他在1989年曾經歷意外，直升機在新澤西州 福克德河上空墜毀，導致五人喪生。

霍爾頓認為，川普可能把事情搞混了；又或是他編造出來，若是如此就不容忽視。

當時的川普集團負責建築及開發副總裁雷斯(Barbara Res)也同行，10日也向POLITICO說明清楚記得這次事故，是在1990年發生，並肯定直升機上的是霍爾頓。

她回憶直升機經過相當大的顛簸後，在新澤西州的一個機場平安降落，在川普的招待下在賭場吃了一頓豐盛的午餐。

然而，川普10日在他的社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)仍發文堅稱，那次搭乘直升機經驗是和布朗一起，且發生在紐澤西州而非加州，「有飛行紀錄、維修紀錄和證人」。但他並未提供任何他在文中提到的證據。

路透向川普方面請求提供川普提到的證據，川普的競選團隊發言人史蒂芬．張(Steven Cheung)請記者去看他在社群媒體平台X上的一則新貼文，他貼出一張川普2023年出版「給川普的信」(Letters to Trump，暫譯)一書其中一頁的照片，頁面上是一張川普和布朗的合照，照片下有川普說明寫道：「我們實際上曾一同搭直升機迫降。」

而關於霍爾登的說法，史蒂芬．張則表示：「聽起來像他要不是說謊，就是記憶有問題。」