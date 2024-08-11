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賀錦麗幽默競選策略奏效 批川普「奇怪」獲選民響應

編譯羅方妤／綜合報導
民主黨總統候選人、副總統賀錦麗(右)和其副手、明尼蘇達州州長華茲(左)用「奇怪」一詞描述川普，似引起一些中間選民的共鳴。圖為兩人9日晚在亞利桑納州的造勢活動中。(美聯社)
民主黨總統候選人、副總統賀錦麗(右)和其副手、明尼蘇達州州長華茲(左)用「奇怪」一詞描述川普，似引起一些中間選民的共鳴。圖為兩人9日晚在亞利桑納州的造勢活動中。(美聯社)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)僅透過批評川普很「奇怪」，就將今年大選的話題從拜登的弱點，轉移到對手川普身上。這項策略的效用也充分體現在她和副手明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)上周的系列競選集會，成功獲得選民響應。

英國廣播公司(BBC)指出，賀錦麗批評川普很「奇怪」，其實就是拜登先前批評川普是「美國民主威脅」的精簡版，而這個策略似乎更有效的原因，可能是它讓人感覺很真實，沒有經過太多修飾；口吻沒有很嚴厲，反而很幽默。

就連之前為拜登服務的團隊所發布的賀錦麗新聞稿，語氣也從嚴肅變成比較輕鬆的口吻。拜登退選後僅五天，一名賀錦麗的發言人俏皮地說，川普的言論讓他自己聽起來像個「去餐廳用餐不會想坐在他附近的人」。

競選策士表示，傳達訊息的新方式似乎讓傾向民主黨的選民很快理解訊息，讓投給賀錦麗聽起來像個常識性的選擇，而非乏味的公民例行公事。

連共和黨陣營也有人稱讚賀錦麗的競選策略。波利安斯基(David Polyanksy)曾任職佛州州長德桑提斯2024年總統大選競選團隊。他說，這樣的變化可能是因為賀錦麗在川普自己的遊戲中擊敗了他。波利安斯基還表示，要搶近期才遇刺，聲望如日中天的川普的鋒頭絕非易事，「這確實非常了不起」。

分析指出，選擇華茲作為副手似乎也增強了賀錦麗的聲勢，儘管現在斷定華茲對選情帶來的影響為時過早。華茲其實才是第一個以「奇怪」標籤描述川普的人，他在上月在媒體前露面支持賀錦麗參選時這麼做。他平易近人的風格似乎得到多位選民的共鳴。

俄亥俄州獨立選民恩格爾(Tyler Engel)在佛州度假時接受BBC訪問。他說：「華茲看起來像個正常人，一個顧家的男人。如果談到我們國家最缺乏什麼，那就是正常的人們。」

賓州選民帕特森(John Patterson)則說，他發現華茲「是一個非常真誠的人」。

BBC指出，雖然共和黨陣營仍有人對於賀錦麗競選策略的效用抱持懷疑態度，但這項策略確實影響了尚未做出決定的選民。

賀錦麗 川普 華茲

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