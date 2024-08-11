川普、賀錦麗支持度達2年新高 未決定選民減至15% 成爭奪票群

民調顯示川普和賀錦麗的支持度皆達到近兩年來的最高點，說明未決定投票意向的選民迅速減少。圖為民眾10日在拉斯維加斯的內華達大學外排隊出席賀錦麗的造勢活動。(美聯社)

經過數月的觀望後，選民開始決定要支持哪一政黨，川普 與賀錦麗 必須積極爭取尚未決定投給哪一方選民的支持，這一群體正在減少，他們通常是最難觸及的選民，也許尚未關注選舉，或是對兩黨候選人都不滿意，因此也更難說服。

華爾街日報(Wall Street Journal)六周前的民調 顯示，28%的選民尚未決定要投給誰，到上月底，尚未決定的選民減少至15%。

根據華爾街日報最新的調查，川普和賀錦麗的支持度皆達到近兩年來的最高點，7月底整體選民對賀錦麗的正面評價明顯上升，比月初增加了11個百分點，達到46%；對川普的正面評價增加4個百分點，達到47%。兩黨皆面臨說服選民的任務。

在華爾街日報民調被歸為「尚未決定」的15%選民中，只有少數人住在將決定選舉人團結果的六個戰場州之一；這些選民尚未決定支持哪位候選人，或者表示可能但不一定會支持川普或賀錦麗，或是至少目前會支持獨立候選人、第三黨候選人。

民調數據顯示川普在這其中占有優勢。

在這些尚未決定的選民中，超過半數贊同川普執政時的表現，對賀錦麗給予正面評價的僅占20%；認為賀錦麗比川普擅於處理經濟問題的選民僅占12%，61%認為川普在經濟方面表現更佳。

此外，這些選民也認為川普更擅長處理移民、犯罪和外交事務議題。

資深競選顧問指出，根據川普競選團隊的評估，可說服的選民主要為男性，尤其是年輕男性，這也是川普近期出現在一系列吸引年輕男性社群媒體平台上的原因之一。

民調顯示，賀錦麗在向公眾介紹自己和制定更詳細的施政計畫方面還有努力空間，近期的CNBC民調顯示，約78%選民表示他們對於川普如何處理經濟問題「很了解」或「有點了解」，賀錦麗這一項問題的選民比例僅58%。

共和黨民調負責人羅伯茲(Micah Roberts)指出，賀錦麗的挑戰是如何制定政策方向，不承接選民對拜登處理經濟問題的低評價。