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紐時民調：3關鍵搖擺州 賀錦麗支持度50%領先川普46%

編譯俞仲慈／綜合報導
美民主黨總統候選人賀錦麗10日在美國亞利桑納州鳳凰城發表演講。（路透）
美民主黨總統候選人賀錦麗10日在美國亞利桑納州鳳凰城發表演講。（路透）

一項最新民調顯示，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗目前在三個關鍵搖擺州支持率超越共和黨總統候選人、前總統川普，顯示原本低迷的民主黨選情出現戲劇性逆轉，因為賀錦麗替補上陣後，徹底改變年底大選情勢，努力說服選民接受她。

紐約時報(New York Times)與錫耶納學院(Siena Polls)本月5日至9日所作的民調顯示，賀錦麗在三個搖擺州：威斯康辛、賓州和密西根支持率以50%領先川普(46%)4個百分點，顯示拜登退選後，民主黨選情上揚，其中很大程度與選民對賀錦麗看法改變有關。

僅上個月，賓州選民對賀錦麗好感度提高了10個百分點，許多選民認為賀錦麗比川普更有智慧、個性更適合執政，因此賀錦麗成為總統候選人，確實提振民主黨支持者對選舉的熱情。

密西根州退休族、89歲的蘭瑟(Les Lanser)2016年支持川普，如今考慮改投賀錦麗，因為無法忍受川普「不尊重」(disrespectful)與「不可接受」(unacceptable)的態度，他說：「賀錦麗的個性確實吸引我，只是我不確定是否同意她的政策。」

民調顯示賀錦麗參選以來，民主黨支持者對本黨候選人滿意度上揚，5月以來三個搖擺州選民滿意度上升27個百分點，與三個月前情況截然不同。

賓州民主黨支持者、60歲的學校管理員喬丹(John Jordan)原本就肯定拜登總統政績並打算11月再次投票支持，對於民主黨由賀錦麗披掛上陣，更感振奮；他說：「我相信她最適合帶領我們國家向前邁進。」並補充道：「我希望她真的可以成為第一位入主白宮的非裔兼亞裔女性。」

不過賀錦麗團隊也不能高興得太早，因為民調顯示，在經濟與移民兩大選舉議題，川普居於領先地位，尤其經濟議題上，賀錦麗支持率還落後川普九個百分點；至於墮胎議題，賀錦麗取得24個百分點領先優勢，是年底大選民主黨選情最大支點。

民調也顯示，42%選民認為賀錦麗過於傾向自由派，川普競選團隊也將賀錦麗定調為極端左派，密西根州46歲地板工人鮑爾(Jonathan Ball)就認為川普比賀錦麗更加關心藍領階級；他說：「我不認為賀錦麗會全力支持中產階級，我只看到富人對她一面倒。」

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