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川普團隊通訊遭駭 官司攻防、范斯身家調查全外流

編譯盧思綸／即時報導
共和黨副總統候選人范斯的相關信息，據信在川普競選陣營高層人員的電腦被伊朗駭客入侵後洩漏。(美聯社)
共和黨副總統候選人范斯的相關信息，據信在川普競選陣營高層人員的電腦被伊朗駭客入侵後洩漏。(美聯社)

前總統川普競選團隊證實內部通訊遭駭客入侵，多項文件透過匿名帳戶外流至政治新聞媒體POLITICO，包含當初針對副手范斯的身家調查，對此團隊援引微軟（Microsoft）最新報告，稱幕後黑手是伊朗

POLITICO自7月22日起陸續收到自稱匿名帳號的電子郵件，該帳戶自稱「羅伯」（Robert），轉寄貌似來自川普團隊資深官員的內部通訊，文件包含團隊針對副手俄亥俄州參議員范斯的背景調查，而且2名不願透露姓名的知情人士表示，這些文件都是貨真價實的。

該文件長達271頁，內容是關於范斯過去紀錄與聲明，均為可公開取得的資訊，其中不乏早前對川普的批評，在文件中被列為「潛在弱點」。此外，還有關於另一名當時潛在副手人選、佛州參議員盧比歐的調查文件。

除此之外，「羅伯」還說手上握有「各團隊針對川普法律訴訟的討論紀錄」。

而川普團隊發言人史蒂文張（Steven Cheung）也向網路媒體Axios證實，相關文件是「美國敵對境外勢力通過非法手段取得」，利用伊朗駭客針對團隊官員發送魚叉式網路釣魚電郵，目的是干預2024年總統大選，破壞國家民主體制。

張還說，任何轉載相關文件或內部通訊的媒體都是「代表美國敵人的打手」。

團隊引述的微軟報告發表於8月9日，內容描述伊朗行動者在過去數月的行動。

川普競選團隊援引微軟最新報告證實，內部通訊遭駭客入侵，導致多項文件外流，直指幕後...
川普競選團隊援引微軟最新報告證實，內部通訊遭駭客入侵，導致多項文件外流，直指幕後黑手是境外敵對勢力伊朗。圖為微軟標誌。(美聯社)

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