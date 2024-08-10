川普造勢播「鐵達尼號」主題曲 席琳狄翁批侵權

歌手席琳狄翁。（路透）

加拿大 歌手席琳狄翁（Celine Dion）批美國共和黨總統候選人川普 競選團隊侵權，稱週五晚間在美國蒙大拿州 舉行的競選造勢活動，使用「鐵達尼號」（Titanic）電影主題曲「我心永恆」（My Heart Will Go On），並未經過其授權。

在蒙大拿州的川普（Donald Trump）競選集會上，這首歌及其影片在舞台的大屏幕上播放。

Is Trump’s campaign being trolled from within? Someone on his staff decided to play Celine Dion singing “My Heart Will Go On” from Titanic at his Montana rally. Many consider Titanic a metaphor for Trump’s sinking campaign. pic.twitter.com/dVbNjVylel — Mike Sington (@MikeSington) 2024年8月10日

席琳狄翁今天透過社群媒體發文表示：「管理團隊和唱片公司索尼音樂娛樂加拿大公司注意到川普/萬斯在蒙大拿的競選集會上，未經授權使用了席琳狄翁演唱『我心永恆』的影片、錄音、音樂表演和肖像。這種用途未經過授權，席琳狄翁也不認可此用途。」

貼文末還說：「…真的，是那首歌嗎？」

席琳狄翁擁有5座葛萊美獎，全球唱片銷量超過2億張，「全球最暢銷的女歌手」地位無庸置疑。1997年，她為「鐵達尼號」電影演唱主題曲「我心永恆」後名滿天下，其高亢清澈的嗓音被評為是「聲音的奇蹟」，隔年這首歌還拿下奧斯卡的「最佳電影歌曲」大獎。

她不是第一次打臉川普。據報導，2017年1月她曾拒絕川普團隊邀約在總統就職典禮上演出。

56歲的席琳狄翁2022年底公開她罹患罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome, SPS），導致肌肉痙攣，令她取消了去年和今年所有的巡迴演唱會。

稍早在巴黎奧開幕式上，她意外現身，演唱法國傳奇女伶愛迪琵雅芙（Edith Piaf）經典歌曲「愛的讚歌」（L'Hymne A l'Amour），為開幕式畫下完美句點。

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