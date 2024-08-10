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造勢人數輸對手 傳川普急了 罵賀錦麗「婊子」

編譯盧炯燊／即時報導
共和黨總統候選人川普9日晚在蒙大拿州的造勢大會，雖因川普的直升機出現機械故障而嚴重推遲，但支持者仍堅持等到川普出現。(路透)
共和黨總統候選人川普9日晚在蒙大拿州的造勢大會，雖因川普的直升機出現機械故障而嚴重推遲，但支持者仍堅持等到川普出現。(路透)

民主黨總統候選人、副總統賀錦麗的競選策略簡單而有效，不與共和黨總統候選人、前總統川普談政策，現在最新的招數，是比拚誰的造勢集會人數多，場面大。

例如在8月6日這一天，賀錦麗與搭檔明州州長華茲(Tim Walz)在費城天普大學(Temple University)集會，估計出席人數多達1萬2000人；而川普的搭檔范斯(JD Vance)同時在費城南部造勢集會。媒體將兩者作一比較，結果是賀錦麗的不僅人多，且更有活力。而9日晚「賀華配」在亞利桑納州的造勢大會，也比川普在蒙大拿州的造勢大會出席人數更多。

川普一向十分在意造勢大會的規模，經常以此攻擊拜登。對於賀錦麗競選團隊來說，吸引草根民眾的到來，不僅對推動籌款和贏得媒體關注是很有價值，而且還可以在川普的主場展開攻擊。

川普8日在回應是否擔心對方集會人數規模時，明顯有點沮喪地聲稱，他的集會人數是對方的「10倍、20倍、30倍」，甚至「更大」。

川普說，「在歷史上，對於任何國家來說，沒有人像我一樣擁有如此多的人」。他甚至在自己的社媒平台Truth Social貼文，指賀錦麗團隊「花錢請人到來參加集會」。

當然，正如川普在2020年大選所認識到的那樣，大規模集會並不一定意味著選舉成功。

造勢集會的規模可以成為候選人的安慰劑，但賀錦麗現在面對愈來愈大的壓力是，需要坐下來接受媒體採訪，並在即興的環境中證明自己。

她與華茲的巡迴造勢或可激勵民主黨的基本盤，但若無法在搖擺州說服從未參加政治集會的選民，一切都變得毫無意義。

另一方面，川普8月2日出席了富豪盧特尼克(Howard Lutnick) 在家中舉行的晚宴。宴會約有130人出席，不少是川普的富有金主，這些嘉賓當然希望川普發出重新調整競選策略的信號，可是他仍舊提出2020年大選結果遭竊的陳舊說法。

紐約時報更引述兩名知情人士爆料，川普在宴會上對賀錦麗作了令人震驚的侮辱，指她是「婊子」(b****)。

但川普的競選團隊否認這種說法；報導指出，川普的猛烈攻擊，說明他對賀錦麗獲得的急遽上升的支持度，愈來愈感焦慮和無力。

川普 賀錦麗 費城

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