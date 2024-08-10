全代會至今僅5場…川普競選活動大減 賀營暗諷老邁沒體力

民主黨賀錦麗（右）與華茲（左）搭檔，9日在亞利桑納州造勢，繼續搶攻搖擺州。（美聯社）

共和黨總統候選人川普 過去經常以行動遲緩、精神與智力不足來攻擊總統拜登，現在民主黨 總統候選人賀錦麗 以其人之道，還治其人之身，指他的工作量很少，暗示他體力不足，引發外界對78歲川普難以應付日常工作的質疑。

自共和黨全國全代會7月18日結束以來，川普只舉行過五次競選造勢集會。反之賀錦麗僅就8月5日正式成為民主黨總統候選人以來，幾乎每日都在各搖擺州造勢拉票，單是這個星期就有五場活動。

賀錦麗本星期已到過賓州、威斯康辛、密西根及亞利桑納等關鍵搖擺州，並計畫10日到訪內華達。至於北卡州及喬治亞，因受熱帶風暴黛比(Debby)的影響而延後。川普本星期只於8月9日到蒙大拿。

前總統川普9日回防蒙大拿州，鞏固陣地，現場擠滿支持者。（美聯社）

民主黨與賀錦麗的競選團隊，在社交平台X帖文，並附上兩人本星期的日程安排作比較，直指川普能量低，利用它來引發選民質疑川普是否年紀老邁、體力不足。

不過川普8日在記者會被問及這個問題時，反擊說是「多麼愚蠢的問題。」

川普解釋自己在民調「領先很多，故此先讓他們的代表大會舉行」，之後會有很多競選活動。民主黨全代會定於8月19日舉行。

川普又引用競選廣告、電台電視採訪、以及其他媒體的參與作為他全力工作的證明。同時抨擊賀錦麗獲任命為民主黨候選人已18天(由拜登退選計起)，仍沒有回答媒體任何問題，競選網站也沒有列出任何政策提案。

目前距離選舉日還有3個月，川普平均每星期只有一次集會明顯少於2016年，當年8月的第一個星期就舉辦了9場。 2020年的競選活動雖受疫情影響，但在9月每星期也至少舉行3次集會。