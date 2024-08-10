賀錦麗反攻邊境議題 諾增數千人力嚴打芬太尼和人口販運

共和黨陣營全力攻擊賀錦麗的邊境管理失敗，賀錦麗陣營也搶推廣告稱要大舉募人，打擊芬太尼和人口販運。圖為賀錦麗（中）巡視邊防的資料照。（路透）

總統選舉進入議題攻防。民主黨總統被提名人賀錦麗 9日透過全國廣告和在亞利桑那州的造勢，回應共和黨 持續主攻的移民問題，賀錦麗突出自己的強硬形象，承諾聘用數千名執法人員進駐邊境，承諾全面改革處理邊境問題，抨擊共和黨總統川普根本不想解決問題，川普之所以封殺數十年來最嚴格的邊境法案，只是認為這樣做可以贏得選舉，賀錦麗強調，「我當總統，我會簽署這部法案」。

賀錦麗團隊發布的新廣告用tough一語雙關，指修補邊境的任務艱巨（tough），賀錦麗也會很強硬（tough）。

紐約時報報導，自前總統柯林頓以來，沒有民主黨人在邊境問題上採取這麼強硬的立場，這與共和黨不斷搶攻移民問題有關。

在賀錦麗取代拜登出馬角逐民主黨總統候選人後，共和黨將賀錦麗貼上「邊境沙皇」的標籤，將無證移民（非法移民 ）的問題導向賀錦麗督導不力。

美國有線電視新聞網（CNN）引述數據報導，過去30天以來，幾乎每一支由共和黨投放的廣告，都和移民有關，投資金額約4000萬美元，此外，他們也花了1900萬美元打跟犯罪相關的廣告。

民主黨反擊指賀錦麗只是被賦予解決瓜地馬拉、薩爾瓦多與宏都拉斯等北三角國家移入美國的根源問題，邊境安全一直由國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）負責。

賀錦麗透過最新廣告宣傳其對促進邊境安全的承諾，廣告提到，過去的賀錦麗是邊境州檢察官，打擊販毒集團，並將那些跨境走私武器和毒品的幫派分子送進監獄；作為副總統，她支持數十年來最嚴格的邊境控制法案，而作為總統，她將額外雇用數千名邊境人員，打擊芬太尼和人口販運。

在賀錦麗官方Youtube的另一支廣告直接把共和黨總統候選人川普與賀錦麗做對比，指賀錦麗支持增加邊境執法人員的數量，支持投資研發對抗芬太尼的技術，支持投資更多預算來打擊人口販運，這些都是川普反對封殺的政策。

廣告指出，在邊境問題的選項很明顯，賀錦麗將會修補美國有裂痕的移民系統，川普則試圖阻止賀錦麗。