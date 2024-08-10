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華茲從軍履歷誇大？競選官網悄悄修正簡傳

編譯周辰陽／綜合報導
明尼蘇達州州長華茲成為副總統賀錦麗競選搭檔後，共和黨開始質疑他在陸軍國民兵的服役紀錄。(美聯社)
明尼蘇達州州長華茲成為副總統賀錦麗競選搭檔後，共和黨開始質疑他在陸軍國民兵的服役紀錄。(美聯社)

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗邀請明尼蘇達州州長華茲為競選搭檔後，共和黨開始質疑他在陸軍國民兵的服役紀錄。媒體指出，賀錦麗總統競選團隊更新了官網上的華茲簡傳，對他的退伍軍階進行澄清。

Politico在8日報導，賀錦麗競選總統官網現在的華茲簡傳寫道，「身為陸軍退伍軍人之子，擔任過指揮軍士長（Command sergeant major），華茲曾是聯邦眾議院退伍軍人事務委員會副主席，通過立法以協助遏制退伍軍人輕生」。

不過，網站存檔顯示，原版簡傳的同一個句子稱華茲為「陸軍退伍軍人之子，本身也是陸軍國民兵的退役指揮軍士長」。

Politico指出，賀錦麗競選團隊刪掉了把華茲稱為退休指揮軍士長的說法，現在稱他曾以指揮軍士長的軍階服役，雖然只是微小的修正，無論如何仍反映了華茲從陸軍國民兵退役的真正軍階。

華茲在陸軍國民兵服役了24年，2005年退伍以角逐聯邦眾議員，並成為當選國會議員的最資深士兵。雖然他確實晉升到指揮軍士長，但因為沒有修完美國陸軍軍士長學院的更高軍銜必修課程，退伍後恢復了軍士長（Master sergeant）的軍階。

在共和黨副總統候選人范斯的帶領下，共和黨員認為華茲自稱「退役指揮軍士長」是誇大履歷；范斯本身是陸戰隊退伍軍人，還曾以戰地記者身分部署到伊拉克。

報導指出，包括2018年角逐明尼蘇達州州長，華茲在之前選舉時都曾面臨過類似的指控。賀錦麗競選團隊發言人，以及明尼蘇達州州長辦公室都沒有立即回應置評請求；明州州長辦公室的網站仍將他稱為「華茲指揮軍士長」，華茲的州長競選網站據報也沿用同一個軍銜。

民主黨總統副總統提名人賀錦麗和華茲，9日飛到戰鬥州亞利桑納，到競選總部慰勉工作人...
民主黨總統副總統提名人賀錦麗和華茲，9日飛到戰鬥州亞利桑納，到競選總部慰勉工作人員。（路透）

華茲 賀錦麗 國民兵

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