多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔

川普。(美聯社)

「輿觀」(YouGov)機構為麻州大學政治系、經濟學人(The Economist)過去兩周所做兩次不同民調 發現，聽過保守派政策提議「2025計畫」(Project 2025)者達七成到八成，且不論政治光譜不喜歡它的人較多；川普 選戰陣營最近出面表示不認同該計畫，川普本人在造勢時甚至要與會者噓它，顯示該計畫可能成為川普的負擔。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，保守派組織提出全面配套方案「2025計畫」，提案團體視其為願望清單，若川普再當選可以推動；而且計畫裡很多政策，外界咸視為符合川普的治國願景。

但2025計畫提出之後，保守派內鬥不已；川普選戰陣營不僅出面表示，不認同該計畫，最近甚至說該計畫「早死早好」。

隨著愈來愈多美國人聽聞該極具爭議的計畫，大部分人不認可且把它與川普密切相連，盡管川普已配合出招，想讓自己與它保持距離，情況依然如此。

輿觀與經濟學人合辦民調顯示，47%受訪者認為，川普至少有些支持該計畫。這項比例，與進步派民調機構「領航研究」(Navigator Research)7月中旬民調發現的數值類似，45%受訪者認為2025計畫「精準描述川普捍衛的東西」。

不喜歡該計畫的人在民主黨 內增加最多，對計畫持正面看法者大跌整整36個百分點，只是在聽過該計畫的共和黨人當中，支持程度也下跌。自認為支持「讓美國再度偉大」(MAGA)的人當中，對該計畫的支持下跌達9個百分點，而在其他共和黨人當中更達17個百分點。

麻州大學民調裡發現，2025計畫最受大多數民眾討厭的政策是「開除數千聯邦雇員，代之以總統任命的忠誠人士」（淨支持率為-56%）；「削減聯邦對男女同性戀、跨性別人士的民權保護」（淨支持率為-29%）。

與觀7月上旬發現，一些政策如撤消聯邦對墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)的批准，一樣不受歡迎（淨支持率為-26%）。

民主黨希望好好、充分利用民眾對2025計畫的反感。副總統賀錦麗的選戰陣營正採取各項行動，把川普提出的政策，烙上隸屬2025計畫的印記；這項戰略很吻合該陣營重新努力把選戰拉回對賀錦麗有利議題的心血，如墮胎權，以及恐懼川普的獨裁傾向。因此，在即將來臨的民主黨全國代表大會之前，民主黨可能會繼續大談2025計畫，說它是共和黨的政策構想。