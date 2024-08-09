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無房產無股債…華茲財產堪比平民 范斯凈資產則上看千萬

特派員黃惠玲、編譯潘勛／綜合報導
華茲在2019年當選明州州長後，就把名下唯一房產賣掉了。(明州州長臉書)
華茲在2019年當選明州州長後，就把名下唯一房產賣掉了。(明州州長臉書)

比起一些政治人物的生財有道，剛成為民主黨總統候選人賀錦麗競選搭檔的明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)，其經濟狀況可說與美國平民不相上下，根據已披露的財務報告，華茲名下沒有任何股票、債券，甚至沒有任何房地產。

華茲過去幾年擔任明州州長的年薪為12萬7629元，根據明州的規定，華茲去年其實有資格加薪至14萬9550元，但他選擇不接受加薪。

如果華茲今年11月當選副總統，依2024年的標準，年薪則可達到28.46萬元。

根據資料，華茲在2019年當選州長後，和妻子以31.5萬元掛牌出售兩人位於明州曼卡托(Mankato)的房子，然後搬進了州長官邸。這套四居室的房子是華茲夫婦在1997年以14.5萬元購入。

華茲在擔任聯邦眾議員期間所公開的財務報告顯示，2009年初，他出售了兩個羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)中分別為1001元至1萬5000元的投資。

華茲另有一個延稅帳戶，該帳戶為一個529教育計畫，專門做為夫婦兩人孩子未來教育之用，金額在1000元到1萬5000元間。

據2022年的報稅資料，華茲夫妻稅前賺到16萬6719元，其中11萬6000元來自華茲當州長的薪水；妻子關華茲自營教育生意，薪水5萬1000多元。

無股票、無房產的華茲，在2019年時其淨資產約在11萬2000元到33萬元間。不過，華爾街日報估計，華茲夫婦的聯邦退休金可能會使他們的淨資產增加80萬元。

至於共和黨副總統候選人范斯(JD Vance)的資產，明顯勝出許多。「福布斯」(Forbes)估計范斯的淨資產在300萬到1000萬元之間。范斯2022年的聯邦參議員財務顯示，作為前創投家的他持有超過100家公司股權，以及價值超過10萬元的加密貨幣。范斯2022年賺得120萬到130萬元。

范斯2016年出版的回憶錄「絕望者之歌」(Hillbilly Elegy)也有大筆版稅，華爾街日報計算范斯與其妻子烏莎(Usha Chilukuri Vance)的資產，認為應在400萬到1040萬元之間，房地產另計。

據2022年范斯的財務申報，他的收入在120萬到130萬元之間，大多來自他與人2019年共同創辦的「納爾雅資金管理」(Narya Capital Management)公司；但2022年他當選聯邦參議員後辭職，他由公司獲利取得94萬5000元，11萬146元薪水。同一年他的書籍版稅賺到12萬1376元。此外還有房租收入、股票紅利及銀行利息。他妻子在律師事務所當律師，薪資未公開，只知在1000元以上。

以投資起家的參議員范斯，資產可觀，可算富翁等級。（美聯社）
以投資起家的參議員范斯，資產可觀，可算富翁等級。（美聯社）

華茲 范斯 明州

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